IGN сообщает, что ESA только что разослало своим членам электронное письмо, подтверждающее, что организация не будет проводить мероприятие E3 в этом году. Она объясняет, что мероприятие «просто не вызвало устойчивого интереса, необходимого для его проведения таким образом, чтобы продемонстрировать размер, силу и влияние игровой отрасли».
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В прошлом году Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA) также решила отменить E3 2022, но пообещала вернуться к очному формату выставки в следующем году. Тем не менее многие издатели и разработчики с тех пор начали проводить свои собственные онлайн-мероприятия, и похоже, что этот формат стал более привлекательным, чем физические выставки.
E3 вызвал небольшой интерес со стороны самых популярных брендов. Например, один из крупнейших издателей компьютерных игр - компания Microsoft, подтвердила, что не будет присутствовать в конференц-центре Лос-Анджелеса, где проводится E3. Вместо этого компания запланировала свое собственное онлайн-мероприятие на 11 июня.
Ранее в этом году Nintendo также объявила, что не будет участвовать в E3. Согласно отчету IGN за январь, ни один из трех крупнейших производителей консолей, включая Sony, не изъявил желание присутствовать на E3.
Напомню, что выставка E3 2023 должна была стартовать 13 июня.