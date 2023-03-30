Интересно, что на территории США это чудо инженерной мысли будет на 600 долларов дешевле

RTX 4090 XG Mobile является внешней графической картой, разработанной ASUS для систем ROG Flow. Она использует проприетарный разъем, который нельзя использовать ни с каким другим продуктом. Интерфейс XG Mobile использует соединение PCIE Gen3 x8 с выделенной пропускной способностью 63 ГБ/с только для графического процессора. Поэтому он быстрее, чем Thunderbolt 4 (40 Гбит/с) на 57%.

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Версия 2021 года оснащалась видеокартами вплоть до GeForce RTX 3080 и встроенный блок питания мощностью до 330 Вт. И это несмотря на то, что графическому процессору требуется всего 150 Вт, но с учетом Dynamic Boost и четырех разъемов USB эта мощность может потребоваться. Год спустя ASUS выпустила версию на базе видеокарты Radeon RX 6850M XT. Новейшая модель 2023 года оснащена графическим ускорителем RTX 4090 на GPU AD103 с TGP на уровне 150 Вт. Эта модель имеет 16 ГБ видеопамяти, а также использует блок питания мощностью 330 Вт.

Устройство также является док-станцией с портом Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с, одним портом HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4 с поддержкой GSYNC и тремя портами USB 3.2 Gen2. Вес док-станции составляет 1,3 кг и меньше, чем большинство внешних графических видеокарт.

ASUS не анонсировала никаких других устройств XG Mobile с графическим процессором RTX 40, и новинка доступна только с флагманским графическим ускорителем RTX 4090. Идея этого продукта заключается в том, чтобы позволить владельцам систем ROG Flow обновить или заменить внешнюю видеокарту на модель последнего поколения. Модульность дает владельцам ROG Flow выбор между легким и удобным для переноски ноутбуком или мощной игровой платформой. Новый XG Mobile совместим с системами ROG Flow X13, X16 и Z13.

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Док-станция GeForce RTX 3080 2021 года в настоящее время стоит около 1499 долларов, а более новая модель 2022 года с Radeon RX 6850M XT стоит 1399 долларов. Желающим получить максимальную производительность совместимого ноутбука, подключив к нему видеокарту RTX 4090 придется заплатить гораздо больше: 2600 долларов в Китае и 1999 долларов в США.