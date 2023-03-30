За получение эстетического удовольствия от смены внешнего вида карты придется заплатить от 30 долларов

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

PowerColor приготовила для владельцев видеокарт серии Radeon RX 7900 Red Devil новый набор для кастомизации внешнего вида ускорителя. Компания анонсировала две новые задние панели, которые можно дополнительно установить на флагманские графические карты PowerColor.

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Эти задние панели идеально подходят для графических карт RX 7900 Red Devil, но установить их на линейку Hellhound или Liquid Devil не получится. Обе панели можно установить без использования каких-либо инструментов, так как они крепятся с помощью магнитов. Компания заявляет, что новинки добавляют «бесконечные возможности и создают действительно уникальный дизайн».

Согласно спецификациям, задняя панель Intrusive выполнена из пластика, а Generative — из алюминия. Они добавят карте до 300 г дополнительного веса, поэтому владельцам следует использовать специальный опорный кронштейн, чтобы карта не погнулась.

Стоит отметить, что эти две новых дизайнерских панели являются не единственными в линейке компании. Серия Red Devil RX 7900 уже имеет две задние панели, одну стандартную и одну панель Lava Limited Edition:





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PowerColor обещает, что две новые нестандартные задние панели будут доступны через крупных продавцов и в официальных магазинах, но только для жителей США. Согласно пресс-релизу, панель Generative будет стоить 59,99 долларов, а модель Intrusive — 29,99 долларов.