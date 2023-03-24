Такой разгон позволил карте улучшить результат в тесте Time Spy на 28%

Известный оверклокер Der8auer подверг одну из самых мощных пользовательских графических карт Radeon RX 7900 XTX серии тестов для достижения максимальной производительности.

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Подопытным экземпляром стала карта от PowerColor линейки Liquid Devil. Это мощная графическая карта с усиленной подсистемой питания, включающей три 8-контактных разъема питания, высококачественную 17-фазную VRM и водоблок от компании EK с полным покрытием. В правильных руках и при помощи некоторых хитроумных инструментов эта комбинация может раскрыть весь потенциал графического процессора Navi 31. Именно это и было целью Der8auer в его последнем видео.

Экстремальный разгон обычно включает в себя тонкую настройку платы, но не обязательно экзотическое охлаждение, например, жидкий азот. В данном случае экстремальная система охлаждения не потребовалась, поскольку карта уже комплектуется блоком жидкостного охлаждения. Однако оверклокер Der8auer использовал модуль EVC2SE от ElmorLabs. Это специальный набор для самостоятельной сборки, управляющий шинами напряжения, благодаря чему стало возможным заставить графический процессор работать нестандартно.

Графическая карта PowerColor RX 7900 XT сама по себе имеет потребление 420 Вт с пресетом «Unleashed» BIOS и ручным разгоном, с помощью программного обеспечения MSI Afterburner. Тактовая частота графического процессора может достигать 2,95–3 ГГц. Инструмент для измерения мощности показывал, что мощность карты уже превышала 400 Вт, передаваемых карте только с учетом разъемов питания.

При применении EVC2SE напряжение может быть увеличено с 1,03 В до 1,05 В, что мгновенно сказывается на тактовой частоте и мощности. При таком значении напряжения тактовая частота повышается до 3,05 ГГц, а мощность - до 500 Вт.

В итоге Der8auer удалось поднять тактовую частоту GPU до 3,25 ГГц во время теста 3DMark TimeSpy, мощность видеокарты подскочила до невероятных 650 Вт, а температура достигла 100°C.

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Но что эти показатели означают на практике? А, то, что производительность графической карты RX 7900 XTX в тесте TimeSpy выросла на 28% по сравнению со штатным режимом работы и стоковыми частотами. Однако даже такой разгон не позволяет достичь показателя производительности флагманской видеокарты RTX 4090 от NVIDIA.