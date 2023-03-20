Компания намерена сосредоточиться на настольных моделях, включая топовую 24-ядерную модель

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ожидается, что Intel выпустит процессоры Arrow Lake 15-го поколения во второй половине 2024 года. Ранее утечки, касающиеся процессоров Arrow Lake для настольных ПК, предполагали, что модель самого высокого уровня будет иметь 24 ядра (8 производительных ядер и 16 эффективных ядер). Кроме того есть сообщения, что P-ядра Arrow Lake под названием Lion Cove могут обеспечить улучшение IPC на 20% по сравнению с P-ядрами Redwood Cove в Intel Meteor Lake. Теперь инсайдер Moore’s Law Is Dead подтверждает эти сообщения, а также предоставляет некоторые подробности.

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Во-первых, инсайдер утверждает, что чипы Arrow Lake будут основаны на 3-нм техпроцессе TSMC, в то время как модели для ноутбуков могут использовать техпроцесс Intel 20A. Moore’s Law Is Dead по-прежнему утверждает, что для P-ядер Lion Cove в Arrow Lake Intel нацелена на увеличение IPC на 22–34% по сравнению с P-ядрами Redwood Cove в Meteor Lake.

Удивительно, однако, то, что Intel якобы отдает приоритет Arrow Lake, а не Arrow Lake Mobile, чтобы гарантировать, что ARL-S достигнет цели выпуска в 2024 году.

Кроме того, Intel, возможно, полностью отменила мобильные Arrow Lake-U. Moore’s Law Is Dead не предоставляет подробностей о причине предполагаемого развития событий. Один из источников инсайдера подразумевает, что отмена Arrow Lake-U не станет большой трагедией, поскольку мобильные Meteor Lake будут в достаточном количестве находиться на рынке, а Intel Lunar Lake должны быть запущены в 2024 году для ультратонких мобильных устройств.

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До фактического анонса процессоров еще несколько месяцев, не говоря уже о выпуске моделей Intel Arrow Lake. Так что относиться к представленной информации необходимо с долей недоверия.