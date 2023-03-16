Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Материнская плата ASUS ROG X670E получила поддержку 192 ГБ памяти DDR5
Это подтверждают скриншоты с форума ASUS
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

 Как известно, некоторые серии материнских плат Intel 600 и 700 уже поддерживают небинарную память. Этот тип памяти включает в себя модули нестандартной емкости, такие как 24 ГБ, 48 ГБ или 96 ГБ. Интересно, что на форумах ROG можно найти скриншот Raja из ASUS Tech Marketing, на котором ясно видно, что поддержка небинарной памяти появится и на платформе AMD X670E.

реклама

 Скриншот подтверждает, что материнская плата ASUS ROG STRIX X670-E будет поддерживать модули памяти по 48 ГБ в каждом из четырех слотов. Система была оснащена четырьмя модулями памяти по 48 ГБ, каждый из которых работал на частоте 2600 МГц (5200 МТ/с). В совокупности они предлагают невероятные 192 ГБ памяти, что подтверждается информацией, отображаемой операционной системой. Скриншот также подтверждает, что эта система успешно загружается в ОС Windows.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 Ранее сообщалось, что материнские платы на чипсетах от AMD не могут полноценно работать с такой памятью, установленной в системе. Позже начали появляться слухи, что AMD работает над обновлением прошивки AGESA, которое обеспечит поддержку этого типа памяти. Похоже, что работа была успешно завершена, и пользователи получили возможность установить указанный объем оперативной памяти. Есть ли в этом смысл для рядового пользователя - очень большой вопрос.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #asus #материнские платы #ddr5 #оперативная память #x670e #оперативная память ddr5 #материнские платы asus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В ASUS успешно запустили 192 ГБ памяти DDR5 на плате AMD X670E в конфигурации 4x48 ГБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
52
На улицах Тбилиси проправительственные активисты сжигают флаги Евросоюза
11
Россия придумала, как уничтожить ПВО Украины – Суровикин использует проверенную схему «Медведка-19»
12
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
17
Почему Си Цзиньпин посетит Москву первой после своего переизбрания
5
Как инцидент с БПЛА MQ-9 стал «таблеткой от кризиса» для американского общества
5
Видеокарту Intel Arc A380 разогнали до 3,0 ГГц и протестировали в 3DMark TimeSpy
+
Площадку «Дзен» объединят с «Пульсом» — VK уже ограничил возможность создания каналов в последнем
+
Индия сообщила, что она не собирается соблюдать потолок цен на нефть
7
Бойцы ЧВК Вагнер выдавливают ВСУ из завода АЗОМ
3
Саудовская Аравия заявила, что не будет продавать нефть в страны, которые примут против неё потолок цен
1
Немецкий журналист: Украина потеряла ключевое укрепление в Бахмуте
12
Карта расширения Apex позволяет создать быстрое хранилище объемом 168 ТБ из 21 SSD на одном слоте
1
Вице-президент AMD: мощность RTX 4090 настолько велика, что выходит за рамки здравого смысла
25
Информатор: игра S.T.A.L.K.E.R. 2 готова лишь на 25%
11
Новый смартфон Moto G Power получит камеру 50 Мп и стандарт связи 5G
+
Количество дронов-камикадзе в зоне СВО увеличивается
+
По сообщению ВС США, над Черным морем Су-27 столкнулся с БПЛА MQ-9 Reaper
21
Инсайдеры назвали 116 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023г
+
Нейросеть ChatGPT работает на десятках тысяч графических процессоров Nvidia A100
+

Популярные статьи

Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
113
Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
Весенняя распродажа 2023 в Steam
6
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
5
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
1
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
1
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
7
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
13
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
2

Сейчас обсуждают

pOdOnOg
13:40
сейчас бы на пиксели фапать...
Скин на AK-47 в CS:GO купили за 160 000 долларов
Alexandr test Alexandr test
13:39
Но в будущем, когда ресурсов будет не хватать и упор будет в проц, тогда более мощный проц себя проявит. Естественно когда упор в карту они одинаковые результаты показывают, но у более мощного проца е...
Ryzen 7 7800X3D появился в продаже — Core i9-13900K проигрывает не только по fps, но и в цене
Бабий Магнит
13:38
Я тебе вчера говорил ставь Wester Digital Dashboard в ней для таких тупых как ты будет написано как диск подключен, на скрине это правый нижний угол.
Godot Engine 4.0: Почему я решил приостановить разработку ChimbaBench Vulkan
garison87
13:37
Фильтр дребезжал при наличии нескольких хардов в корзине нижней и установленном вентиляторе на дне - без вертушки и хардов все ок. Корзины - тоже от хардов зависит, у меня тошибы 4тб 7200 оборотов - к...
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Archimedes
13:37
У вас в слове "могилизация" 10 ошибок.
В 2022 году жители США потеряли $10,3 млрд на онлайн-мошенничестве
garison87
13:35
Вот я и даю вам дорогу😉
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Jstary Sa
13:31
Может не придется засерать диск, за пару лет из отзывов узнаем на сколько это кал.
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
Frost Trx
13:31
Балаболь дальше, пока что все увидели как русня обосралась.
Украинская армия получила 25 противокорабельных ракет Harpoon с дальностью пуска до 120 км
Роман Маркелов
13:29
Ребят не могу разобраться, вставил второй nvme, Но скорости как будто он в 50-в писи 3.0 стоит,
Godot Engine 4.0: Почему я решил приостановить разработку ChimbaBench Vulkan
Jstary Sa
13:28
Чистой воды реклама
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем