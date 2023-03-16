Это подтверждают скриншоты с форума ASUS

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Как известно, некоторые серии материнских плат Intel 600 и 700 уже поддерживают небинарную память. Этот тип памяти включает в себя модули нестандартной емкости, такие как 24 ГБ, 48 ГБ или 96 ГБ. Интересно, что на форумах ROG можно найти скриншот Raja из ASUS Tech Marketing, на котором ясно видно, что поддержка небинарной памяти появится и на платформе AMD X670E.

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Скриншот подтверждает, что материнская плата ASUS ROG STRIX X670-E будет поддерживать модули памяти по 48 ГБ в каждом из четырех слотов. Система была оснащена четырьмя модулями памяти по 48 ГБ, каждый из которых работал на частоте 2600 МГц (5200 МТ/с). В совокупности они предлагают невероятные 192 ГБ памяти, что подтверждается информацией, отображаемой операционной системой. Скриншот также подтверждает, что эта система успешно загружается в ОС Windows.

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Ранее сообщалось, что материнские платы на чипсетах от AMD не могут полноценно работать с такой памятью, установленной в системе. Позже начали появляться слухи, что AMD работает над обновлением прошивки AGESA, которое обеспечит поддержку этого типа памяти. Похоже, что работа была успешно завершена, и пользователи получили возможность установить указанный объем оперативной памяти. Есть ли в этом смысл для рядового пользователя - очень большой вопрос.