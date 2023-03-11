Об этом сообщил инсайдер, известный точными прогнозами о датах выхода видеокарт Nvidia

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По словам инсайдера @hongxing2020, который известен тем, что раскрывает точные даты запуска нового оборудования Nvidia, сообщил что компания планирует официально представить GeForce RTX 4070 13 апреля. GeForce RTX 4070 от Nvidia будет дешевле, чем GeForce RTX 4070 Ti, и, следовательно, сделает архитектуру Ada Lovelace более доступной для геймеров.

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Оригинальная GeForce RTX 4070 от Nvidia будет основана на том же графическом процессоре AD104, что и GeForce RTX 4070 Ti, выпущенная ранее в этом году. Но в то время как последний использует полнофункциональную версию графического процессора со всеми включенными 7680 ядрами CUDA, то GeForce RTX 4070, как сообщается, будет иметь сильно урезанный процессор с 5888 ядрами CUDA, работающим на частотах 1920–2475 МГц, но по-прежнему будет иметь память GDDR6X объемом 12 ГБ со 192-битным интерфейсом.

Даже с сильно урезанным графическим процессором AD104 GeForce RTX 4070 должна иметь вычислительную производительность около 29 TFLOPS в режиме FP32, что более или менее соответствует производительности GeForce RTX 3080. При этом последняя имеет 320-битную шину памяти и может похвастаться пиковой пропускной способностью 760 ГБ/с, что значительно выше, чем 504 ГБ/с, предлагаемые AD104 с памятью GDDR6X на скорости 21 ГТ/с.

Несмотря на то, что вычислительная производительность в 29 TFLOPS сделала бы GeForce RTX 4070 одной из лучших доступных видеокарт, еще предстоит выяснить, как она будет работать в сравнении с GeForce RTX 3080 в рабочих нагрузках, где пропускная способность памяти имеет большое значение, например, высокое разрешение со сглаживанием.

Сильно урезанная конфигурация графического процессора обеспечит высокую доступность графических процессоров AD104, что позволит Nvidia и ее партнерам агрессивно устанавливать цены на GeForce RTX 4070. Учитывая, что рекомендованная стоимость RTX 4070 Ti составляет 799 долларов, младшая карта может получить рекомендованную стоимость около 600 долларов.

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В любом случае поскольку информация о дате запуска и аппаратной конфигурации GeForce RTX 4070 поступает из неофициальных источников, то воспринимать ее необходимо с долей недоверия.