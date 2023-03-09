Первые смартфоны с новым чипсетом выйдут уже в конце марта

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Как сообщалось ранее, Qualcomm собирается выпустить свой следующий чипсет среднего уровня в этом месяце. Ожидается, что SoC «SM7475» будет называться Snapdragon 7+ Gen 1, и новая утечка раскрыла важные подробности перед его дебютом.

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Согласно информации известного инсайдера Digital Chat Station, чипсет Snapdragon 7+ Gen 1 станет своего рода Snapdragon 8+ Gen 1 с пониженной частотой. Это не первый раз, когда инсайдер сравнивает SM7475 с прошлогодним флагманским чипсетом, при этом появившиеся результаты тестов также намекают на сопоставимую производительность между ними. Ожидается, что новинка также превзойдет MediaTek Dimensity 8200.

Если верить источнику, конфигурация процессора Snapdragon 7+ Gen 1 будет идентична конфигурации Snapdragon 8+ Gen 1, хотя и с более низкими тактовыми частотами. То же самое касается графического процессора. Digital Chat Station утверждает, что Snapdragon 7+ Gen 1 будет поставляться с GPU Adreno 725, работающим на частоте 580 МГц. Например, Snapdragon 8+ Gen 1 оснащен GPU Adreno 730, работающим с базовой тактовой частотой 800 МГц.

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В то время как оригинальный Snapdragon 7 Gen 1 был создан Samsung, новый SM7475 будет производиться на 4-нм техпроцессе TSMC, что аналогично подходу Qualcomm со Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8+ Gen 1 в прошлом году. Новый чипсет будет использоваться компаниями Xiaomi, Realme, OPPO, Vivo и, вероятно, другими производителями смартфонов. Ожидается, что первые умные телефоны на базе SM7475 появятся уже в конце месяца.