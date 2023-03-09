Ходят слухи, что Vivo работает над новым телефоном-раскладушкой Vivo X Flip, который, как ожидается, будет представлен в Китае в следующем месяце. Телефон получит процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, как и Vivo X Fold+, а также будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Однако самым интересным в телефоне являются его камеры.
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Согласно информации от известного инсайдера Digital Chat Station, Vivo X Flip будет иметь модуль с двумя камерами, включающими 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX866 и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик Sony IMX663. Задние камеры будут носить знак Zeiss, что характерно для других флагманских устройств Vivo. Внутри телефона также будет дополнительная камера, хотя разрешение этой камеры остается неизвестным.
Что касается дисплея телефона, то, как сообщается, он будет иметь размер 6,8-дюймов с разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон телефона точно не известно. Ожидается, что оно будет соответствовать 6,8-дюймовому дисплею Oppo Find N2 Flip с разрешением 1080 x 2520 пикселей (21:9).
По слухам, Vivo X Flip также имеет довольно большую для такого типа смартфонов аккумуляторную батарею емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт, что делает его одним из самых энергоемких телефонов-раскладушек на рынке. Новинка также будет оснащена боковым сканером отпечатков пальцев, который, вероятно, будет встроен в кнопку питания.
Ожидается, что Vivo X Flip будет анонсирован в Китае в следующем месяце, а тизеры, возможно, будут показаны уже на следующей неделе.