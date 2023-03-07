Как сообщила AMD на этой неделе, компания собирается кратко ознакомить с технологиями FidelityFX, улучшающими изображения следующего поколения, на конференции разработчиков игр 2023 года в конце марта.
реклама
AMD FidelityFX в основном известна благодаря разработанной компанией технологии масштабирования изображения Super Resolution, которая поддерживается широким спектром игр и может работать на игровых консолях на базе оборудования AMD, а также на других устройствах. Но FidelityFX от AMD на самом деле представляет собой большой набор технологий, значительно улучшающих визуальное качество игр или увеличения частоты кадров без видимого ухудшения качества.
В дополнение к FSR, текущая версия FidelityFX от AMD включает в себя такие функции, как контрастное адаптивное повышение резкости (CAS), комбинированное адаптивное вычисление окружающего затенения (CACAO), затенение с переменной скоростью (VRS), стохастические отражения пространства экрана (SSSR) и трассировку теней Denoiser. Многие из технологий AMD FidelityFX используются в играх, но ни одна из них не стала такой популярной, как Super Resolution.
Не совсем понятно, какие еще технологии AMD планирует добавить в FidelityFX, но Super Resolution 3.0, безусловно, является одним из вариантов. Другие возможности также включают различные способы повышения производительности игр с поддержкой трассировки лучей, но еще неизвестно, что AMD может сделать в данном направлении, учитывая аппаратные возможности графических процессоров на базе архитектур RDNA 2 и RDNA 3.
«Руководитель FidelityFX SDK Джейсон Лакруа расскажет вам о функциях и архитектуре SDK, обсудит, как реализовать технологию FidelityFX поверх вашего движка, и рассмотрит эффекты, выпущенные как часть SDK. Это заседание также будет включать захватывающий обзор новых технологий FidelityFX, которые скоро будут доступны», — говорит AMD.
Кстати, в этом месяце AMD выпустила плагин для Unreal Engine 5.1, который активирует технологию FidelityFX Super Resolution 2.2 в играх, использующих этот движок. Плагин позволяет разработчикам легко добавлять FSR 2.2 в свои игры и дает им дополнительный контроль для борьбы с артефактами и улучшения внешнего вида, например, анимированной листвы.