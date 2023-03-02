В то же время Windows 11 с зачатками ИИ по-прежнему значительно отстает от Windows 10, что, возможно, изменится только после окончания её поддержки

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Несколько лет назад Windows 10 называли «последней версией Windows», появившейся на рынке. Теперь, всего через пару лет после блёклого дебюта Windows 11, Microsoft, похоже, работает над следующим поколением своей настольной операционной системы.

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Судя по всему Microsoft усердно работает над Windows 12 совместно с Intel и, вероятно, AMD, чтобы обеспечить новую операционную систему расширенными возможностями искусственного интеллекта. Официальных подтверждений или комментариев пока нет, но известный инсайдер @leaf_hobby недавно предоставил некоторые подробности о грядущей платформе Meteor Lake.

Ожидается, что Meteor Lake появится к концу этого года или в 2024 году, что принесет несколько технологических новинок на платформу x86, включая новый производственный процесс (Intel 4), дизайн на основе чиплетов и 20 линий PCIe Gen5. Процессоры Intel Core 14-го поколения также должны обеспечивать какое-то аппаратное ускорение для алгоритмов искусственного интеллекта, как это делают недавно выпущенные мобильные процессоры AMD Ryzen 7000 со специальным движком для Windows Studio Effects.

Информация, предоставленная Leaf_hobby указывает Windows 12 как официально поддерживаемую операционную систему на платформе Meteor Lake, а Microsoft недавно начала разговоры о преобразующей силе алгоритмов ИИ как для своей поисковой системы Bing, так и для всей Windows.

Microsoft уже предоставляет некоторые из возможностей BB в Windows 11 с последним обновлением, но Windows 12 может получить более продвинутые функции. По словам Юсуфа Мехди, главы отдела потребительского маркетинга Microsoft, ИИ будет играть более «естественную роль» в пользовательском опыте Windows.

Пока Microsoft строит свои планы на новую ОС, последние рыночные сводки пока не особенно позитивны для Windows 11. Последняя операционная система была запущена 20 месяцев назад, но, по данным Statcounter, она по-прежнему сильно отстает от Windows 10 по доле рынка.

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Statcounter отслеживает более 1,5 млн сайтов по всему миру, собирая информацию о браузере и используемой посетителями ОС. По данным службы, в феврале 2023 года доля Windows 10 подскочила с 68,86% до 73,31%. Январь стал последним месяцем расширенной поддержки Windows 7 и Windows 8.1, поэтому пользователи, по сути, были вынуждены перейти на Windows 10, если хотели продолжать безопасно использовать устаревшее оборудование ПК. При этом доля Windows 11 выросла всего на 1% с 18,12% до 19,13%.