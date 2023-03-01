Nvidia запустила новый инструмент масштабирования на основе искусственного интеллекта, предназначенный для повышения эффективного разрешения и общего качества онлайн-видео. Новый инструмент, получивший название RTX Video Super Resolution (VSR), использует мощь графических процессоров GeForce RTX 30 и GeForce RTX 40 для повышения качества видеоконтента с более низкого разрешения до 4K. Nvidia заявила, что ИИ способен удалять артефакты сжатия, включая блочность, полосы на плоских участках, артефакты по краям и размытие деталей, улучшая общую резкость и четкость, и все это за один проход.
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По словам Nvidia, почти 80 процентов пропускной способности Интернета сегодня приходится на потоковое видео, а 90 процентов — с качеством 1080p или ниже. Это нормально для устройств с низким разрешением или старых телевизоров, которые не поддерживают 4K, но при просмотре на компьютере с высоким разрешением результирующее изображение часто получается размытым.
Модель нейронной сети Nvidia была обучена на множественных изображениях с разными разрешениями и уровнями сжатия, поэтому она знала, как правильно обрабатывать все типы контента. Ранняя версия этой же технологии дебютировала на Shield TV в 2019 году, но в основном предназначалась для использования в больших помещениях. Пользователи ПК сидят гораздо ближе к своим дисплеям, поэтому технологию пришлось усовершенствовать, чтобы обеспечить более высокий уровень обработки и детализации.
RTX VSR теперь доступна в составе последней версии драйвера GeForce Game Ready и требует наличия графического процессора серии RTX 40 или RTX 30. Технология работает с большей частью потокового контента в Microsoft Edge и Google Chrome. Пользователям стоит убедиться, что в системе установлены последние версии соответствующего браузера, так как поддержка этой технологии была добавлена совсем недавно.
Если все требования соблюдены, нужно просто открыть панель управления Nvidia, перейти к «настройке параметров видеоизображения», найти раздел «Улучшение видео RTX» и установить флажок «Супер разрешение». В настоящее время эта функция предлагает четыре уровня качества на выбор: от минимального влияния на производительность до самого высокого уровня улучшения.