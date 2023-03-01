Завтра бренд Vivo выпустит серию смартфонов V27 в Индии и на других рынках по всему миру. Серия будет состоять из трех смартфонов: Vivo V27, V27e и V27 Pro. Младший Vivo V27 4G с номером модели V2331 был найден в базе данных Google Play Console за день до официального выпуска.
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Список в Google Play Console раскрывает множество подробностей о грядущем Vivo V27 4G, с которыми можно ознакомиться ниже.
Предстоящий смартфон Vivo V27 будет иметь изогнутый дисплей с разрешением 1080 × 2400 пикселей и плотностью 440 пикселей на дюйм. Фронтальная камера будет размещена в вырезе по центру.
Работать новинка от Vivo будет на восьмиядерном процессоре MediaTek MT6886, который будет включать в два ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2,8 ГГц и шесть ядер Cortex-A510 с тактовой частотой 2,0 ГГц, а также четырёхъядерный графический процессор Mali-G610. Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную ОС Android 13 с фирменной оболочкой ОС FunTouch.
Подробностей о батарее и камерах пока нет. Однако эти характеристики станут известны по мере приближения к официальному запуску.