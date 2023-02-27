Об этом свидетельствуют тесты профессиональной карты AMD, проведенные известным оверклокером der8auer

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Как известно, видеокарта Radeon Pro W6800X Duo не вышла за пределы экосистемы Apple. Учитывая показатели производительности, предложение AMD на базе Dual Navi 21 будет конкурировать с лучшими видеокартами на рынке.

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Radeon Pro W6800X Duo оснащена не одним, а двумя кристаллами Navi 21. Они взаимодействуют друг с другом через интерфейс AMD Infinity Fabric. К сожалению, AMD не использовала в Radeon Pro W6800X Duo весь потенциал Navi 21. Вместо этого производитель отключил 20 вычислительных блоков от каждого Navi 21, оставив Radeon Pro W6800X Duo всего с 60 CU или 3840 потоковыми процессорами. Каждый кристалл Navi 21 также имеет 32 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с, 256-битным интерфейсом и 128 МБ кэш-памяти Infinity.

AMD выпустила Radeon Pro W6800X Duo специально для Mac Pro, поэтому графическая карта использует фирменный форм-фактор Apple MPX (Mac Pro eXpansion). Модуль расширения не имеет внешних разъемов питания, поэтому Apple использует стандартный разъем PCIe x16 и специальный разъем для дополнительной подачи питания. Radeon Pro W6800X Duo имеет мощность 400 Вт, поэтому одного слота расширения PCIe x16 недостаточно, чтобы обеспечить видеокарте достаточное количество энергии.

Известный оверклокер der8auer заставил Radeon Pro W6800X Duo работать на стандартной материнской плате с некоторыми модификациями. Сначала он подключил видеокарту к слоту расширения PCIe с помощью обычного переходного кабеля PCIe x16, а затем припаял два провода 12 В и два провода заземления от кабеля 12VHPWR к разъему Apple.

der8auer протестировал Radeon Pro W6800X Duo на новейшей платформе Intel Z790 с процессором Core i9-13900K и 32 ГБ (2x16 ГБ) памяти DDR5-6000 в 3DMark Time Spy Extreme GT1.

Производительность Radeon Pro W6800X Duo оказалась на 4% выше, чем у Asus Strix GeForce RTX 4080. Видеокарта AMD RDNA 2 также на 8 % превосходит новейшую Radeon RX 7900 XTX. Только GeForce RTX 4090 смогла опередить Radeon Pro W6800X Duo. Флагман Nvidia превзошел Radeon Pro W6800X Duo со значительным отрывом в 27%.

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Radeon Pro W6800X Duo является специализированной видеокартой для профессиональных пользователей, но всегда интересно посмотреть, как подобное оборудование работает в играх. Стоимость Radeon Pro W6800X Duo MPX составляет 5000 долларов, так что это не игрушка, которую каждый может приобрести для игры.