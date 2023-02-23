Предполагается, что модели начального уровня вообще не появятся в текущем году

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Хотя высокопроизводительные графические карты Nvidia и AMD появились ещё в конце прошлого года, они могут занять лишь небольшую рыночную нишу. Настоящие прибыльные модели относятся к среднему уровню, которые обычно появляются через некоторое время после флагманских видеокарт. Например, GeForce RTX 4070 от Nvidia будет выпущена в апреле, при чем, согласно последним данным, в трех вариантах. Тем, кто ищет альтернативы от AMD, возможно, придется подождать немного дольше.

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В сообщении портала MyDrivers говорится, что оставшаяся линейка настольных видеокарт на архитектуре RDNA 3: Radeon RX 7800, RX 7700 и RX 7600 и их XT варианты, может быть запущена во время одного из крупнейших событий электронной коммерции в Китае, которое проводится ежегодно 18 июня. Глобальный запуск должен состояться примерно в то же время. Кроме того, модели начального уровня, такие как RX 7500 XT и RX 7400 XT, могут появиться не раньше следующего года.

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Если не считать крупной утечки от Angstronomics, мало что известно о чипах Navi 32 и Navi 33. Первый предположительно использует многокристальную конструкцию Navi 31 с четырьмя MCD и одним GCD, а второй будет иметь монолитный кристалл. Недавно представленные Radeon RX 7700S, 7600S и 7600M дали краткое представление о мощности Navi 33, хотя его варианты для настольных ПК почти наверняка будут работать гораздо лучше из-за более высокого теплового пакета и большего размера кристалла.