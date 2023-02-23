До сих пор единственными процессорами Dragon Range, обнаруженными в процессе работы, были Ryzen 9 7845HX и Ryzen 7 7745HX, которых показали достойные результаты в сравнении с процессорами Intel Raptor Lake. Однако многих интересуют возможности топового процессор AMD Ryzen 9 7945HX. Такая возможность появилась благодаря ноутбуку Asus ROG Zephyrus Duo 16, запись о котором появилась в базе данных Geekbench. Интересно, что Geekbench ошибочно определил процессор как «Raphael».
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Процессор AMD Ryzen 9 7945HX набирает 2127 баллов в одноядерном тесте Geekbench и 19403 балла в многоядерном тесте. По сравнению с процессором Ryzen 9 6900HX последнего поколения с результатами 1594 и 10018 баллов в одноядерном и многоядерном режимах, производительность новинки в соответствующих тестах увеличилась на 33% и 93%. Однако сравнивать данные процессоры не совсем корректно, учитывая, что Ryzen 9 6900HX имеет базовое значение TDP 45 Вт, а Ryzen 9 7945HX — 55 Вт. Тем не менее это свидетельство того, что новые процессорные ядра AMD Zen 4 используемые в чипах Dragon Range имеют отличную производительность.
Что касается сравнения с Intel Raptor Lake-HX, AMD Ryzen 9 7945HX опережает Intel Core i9-13980HX в одноядерном режиме, но уступает ему более 400 баллов в многоядерном режиме. Хотя Geekbench не является идеальным тестом для кросс-платформенного сравнения, он дает приблизительное представление о том, как оборудование будет работать в реальных приложениях. Похоже, что AMD наконец-то сможет конкурировать с мобильными чипами Intel этого поколения, хотя оба они, вероятно, в конечном итоге будут потреблять большое количество энергии. Тесты показывают, что мощность PL2 Core i9-13980HX достигает 170 Вт, и будет интересно посмотреть, как покажет себя в деле Ryzen 9 7945HX.