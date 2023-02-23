Отстал новичек от AMD лишь немного в многоядерном режиме, но только из-за наличия только 16-ти ядер, вместо 24 ядер у конкурента

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

До сих пор единственными процессорами Dragon Range, обнаруженными в процессе работы, были Ryzen 9 7845HX и Ryzen 7 7745HX, которых показали достойные результаты в сравнении с процессорами Intel Raptor Lake. Однако многих интересуют возможности топового процессор AMD Ryzen 9 7945HX. Такая возможность появилась благодаря ноутбуку Asus ROG Zephyrus Duo 16, запись о котором появилась в базе данных Geekbench. Интересно, что Geekbench ошибочно определил процессор как «Raphael».

реклама

Процессор AMD Ryzen 9 7945HX набирает 2127 баллов в одноядерном тесте Geekbench и 19403 балла в многоядерном тесте. По сравнению с процессором Ryzen 9 6900HX последнего поколения с результатами 1594 и 10018 баллов в одноядерном и многоядерном режимах, производительность новинки в соответствующих тестах увеличилась на 33% и 93%. Однако сравнивать данные процессоры не совсем корректно, учитывая, что Ryzen 9 6900HX имеет базовое значение TDP 45 Вт, а Ryzen 9 7945HX — 55 Вт. Тем не менее это свидетельство того, что новые процессорные ядра AMD Zen 4 используемые в чипах Dragon Range имеют отличную производительность.

Что касается сравнения с Intel Raptor Lake-HX, AMD Ryzen 9 7945HX опережает Intel Core i9-13980HX в одноядерном режиме, но уступает ему более 400 баллов в многоядерном режиме. Хотя Geekbench не является идеальным тестом для кросс-платформенного сравнения, он дает приблизительное представление о том, как оборудование будет работать в реальных приложениях. Похоже, что AMD наконец-то сможет конкурировать с мобильными чипами Intel этого поколения, хотя оба они, вероятно, в конечном итоге будут потреблять большое количество энергии. Тесты показывают, что мощность PL2 Core i9-13980HX достигает 170 Вт, и будет интересно посмотреть, как покажет себя в деле Ryzen 9 7945HX.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом