Новые комплекты оперативной памяти объемом 32 ГБ являются частью серии GALAX HOF (Hall of Fame), предназначенной для экстремального разгона. Как и графические процессоры линейки HOF, память также имеет белую печатную плату, что, несомненно, является большой редкостью среди модулей DDR5.
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Компания GALAX представила три комплекта памяти, каждый включает по два модуля объемом 16 ГБ каждый. Память будет поддерживать скорости 7200 МТ/с, 7600 МТ/с и 8000 МТ/с через профили Intel XMP 3.0. Поддержка профилей AMD EXPO не упоминается, но в любом случае такие скорости, вероятно, нельзя было бы достичь ни с одним процессором Ryzen 7000.
GALAX сообщает, что младший комплект DDR5-7200 будет использовать настройки таймингов 36-36-46-116. Задержка CAS одинакова для комплектов DDR5-7600 и DDR5-8000, но tRAS достигает значений 122 и 128 для каждого из соответствующих комплектов. Кроме того, для достижения скоростей DDR5-7600 и DDR5-8000 потребуется напряжение 1,5 В, в то время как для DDR5-7200 достаточно 1,45 В.
GALAX также опубликовала фотографии тех же комплектов памяти, но с печатной платой черного цвета, поэтому перед покупкой необходимо проверить данный параметр, если он имеет значение.