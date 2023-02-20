Об этом свидетельствуют появившиеся в сети тесты процессора в Cinebench R23

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Вскоре высокопроизводительные ноутбуки станут использовать линейку процессоров AMD Ryzen серии 7045 под кодовым названием Dragon Range. Но уже сегодня в сети появились тесты Ryzen 7 7745HX, предполагающие, что до выхода мощных мобильных систем на базе AMD на прилавках магазинов осталось немного.

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Напомню, что Dragon Range является первой мобильной платформой AMD, использующей архитектуру чиплетов компании. TSMC производит эти чипы для AMD по 5-нм техпроцессу FinFET. 5-нм процессоры основаны на новейших ядрах Zen 4 с конфигурациями до 16 ядер и 32 потоков. Если внимательно посмотреть, то характеристики соответствуют процессорам AMD Ryzen 7000 (Raphael) для настольных ПК. Это тоже не случайно.

AMD перенесла дизайн чиплетов с Ryzen 7000 на Dragon Range, но уменьшила общую площадь до корпуса BGA, который более удобен для мобильных устройств. К сожалению, Dragon Range будет использовать графику RDNA 2, но это должно быть не так плохо, поскольку iGPU предназначен только для легких рабочих нагрузок. Поскольку Dragon Range будет входить в состав высокопроизводительных игровых ноутбуков, производители, по всей вероятности, будут использовать мобильные дискретные видеокарты.

Что касается модели Ryzen 7 7745HX, то она является восьмиядерным шестнадцатипоточным процессором с базовой тактовой частотой 3,6 ГГц и тактовой частотой в разгоне до 5,1 ГГц. Это разблокированный процессор, поэтому пользователи смогут самостоятельно увеличить возможный разгон. Процессор имеет 40 МБ общего кэша, 8 МБ кэша L2 и 32 МБ из кэша L3.

Ryzen 7 7745HX имеет TDP от 45 Вт до 75 Вт, что позволяет производителям адаптировать его к своим потребностям. Кроме того Ryzen 7 7745HX, в частности, поставляется с графическим процессором Radeon 610M с двумя вычислительными блоками на архитектуре RDNA 2 с максимальной тактовой частотой 2200 МГц.

Что касается тестов Ryzen 7 7745HX в Cinebench R23, то подходить к результатам необходимо с осторожностью, так как пользователь не указал используемый им ноутбук и условия тестирования. Он только подтвердил, что чип потребляет примерно 95 Вт.

Ryzen 7 7745HX показал на 16% и 32% более высокую производительность в одноядерном и многоядерном режимах соответственно по сравнению с Ryzen 9 6900HX. Восьмиядерный чип Zen 4 также превзошел Apple M2 Max на 12% по одноядерной производительности и на 26% по многоядерной производительности, однако с Core i9-12900HK новинка от AMD находится примерно на одном уровне. Чип AMD на 2% более производителен в одноядерном режиме, но оба чипа в многоядерном режиме имеют паритет.

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Однако Ryzen 7 7745HX не смог сравниться с предыдущим Core i9-12900HX или новейшим процессором Core i9-13900HX. Core i9-12900HX превзошел Ryzen 7 7745HX на 5% и 24% в одноядерной и многоядерной производительности соответственно. Между тем, показатель Core i9-13900HX в одноядерном режиме был на 12% лучше, а в многоядерном — на 62% выше, чем у Ryzen 7 7745HX. Core i9-12900HX и Core i9-13900HX имели преимущество из-за большего количества ядер.