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В сеть попали реальные изображения планшета Xiaomi Pad 6
Просочившиеся фотографии показывают большой Xiaomi Pad 6 с модулем камер в стиле смартфонов Xiaomi 12
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 Известный инсайдер Digital Chat Station поделился парой реальных фотографий Xiaomi Pad 6, на которых хорошо видна задняя часть планшета. На просочившихся изображениях Xiaomi Pad 6 имеет серебристую расцветку, как у iPad Pro, в то время как предшественник Xiaomi Pad 5 выпускался в космическом сером, белом, черном и зеленом цветах. Очевидно, что планшеты Apple будут одним из основных конкурентов Xiaomi, поскольку ожидается, что последняя будет выпускать различные модели Pad 6 с диагональю экрана 11 и 12 дюймов.

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 Новый планшет Xiaomi Pad 6 получил существенное обновление камеры по сравнению с моделью 5-го поколения, при этом корпус камеры очень похож на тот, что установлен на смартфоне Xiaomi 12. Этот телефон оснащен тройной системой камер, состоящей из широкоугольной камеры на 50 МП, сверхширокоугольного датчика на 13 МП и телеобъектива на 5 МП. Вполне возможно, что Xiaomi Pad 6 получит аналогичную конфигурацию, судя по форме модуля камеры, который показан на этих изображениях.

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 Тем, кто хочет иметь удобный 7-дюймовый или 8-дюймовый компактный планшет Xiaomi, придется подождать, поскольку серия Xiaomi Pad 6 будет состоять из моделей больших размеров с диагональю 11-12 дюймов. Также ранее ходили слухи о 14-дюймовой модели. Предполагаемые характеристики Xiaomi Pad 6 также появились в сети. Базовая модель оснащена процессором Snapdragon 870, а Xiaomi Pad 6 Pro — процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Вполне вероятно, что серия Xiaomi Pad 6 практически готова к выходу, но точной информации по этому поводу пока нет.

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В сеть попали реальные изображения планшета Xiaomi Pad 6
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