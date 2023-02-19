Всего представлено две модели, имеющие небольшие различия в функциональности

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

В прошлом месяце Philips представила пару 40-дюймовых ультрашироких мониторов, предназначенных для работы в офисе, оба с разрешением 3440 x 1440 пикселей. Теперь компания представила два более крупных 45-дюймовых дисплея для того же целевого рынка, но с более высоким разрешением 5120 x 1440 пикселей и соотношением сторон 32:9. 45B1U6900C и 45B1U6900CH во многом идентичны 40-дюймовым моделям, с той лишь разницей, что последняя имеет встроенную 5-мегапиксельную веб-камеру с поддержкой Windows Hello. Другое отличие заключается в том, что 45B1U6900C оснащен одним портом USB-C и одним портом USB-B для функций KVM, тогда как 45B1U6900CH оснащен парой портов USB-C.

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Дисплеи изготовлены по технологии VA, имеют частоту обновления до 75 Гц с типичным временем отклика 4 мс. Мониторы также имеют яркость 450 кд/м², коэффициент контрастности 3000:1 и сертификат DisplayHDR 400. Помимо входов USB, эти дисплеи имеют два входа HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, а порты USB-C на обеих моделях предлагают альтернативный режим DP, скорость передачи данных 10 Гбит/с и поддержку USB PD до 100 Вт.

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Обе модели имеют четыре нисходящих порта USB-A, один из которых поддерживает быструю зарядку, и дополнительный нисходящий порт USB-C, обеспечивающий мощность до 15 Вт. Также в мониторах присутствуют Gigabit Ethernet и аудиоразъем и пара встроенных динамиков мощностью 5 Вт, что делает эти дисплеи достойными устройствами для комфортной работы. Подставка регулируется по высоте, а дисплей можно наклонять и поворачивать, но не вращать по понятным причинам. На данный момент цены компанией Philips не озвучены, но обе модели должны быть доступны в ближайшее время.