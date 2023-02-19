Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Philips представила 45-дюймовые ультраширокие мониторы с поддержкой USB-C и KVM
Всего представлено две модели, имеющие небольшие различия в функциональности
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

 В прошлом месяце Philips представила пару 40-дюймовых ультрашироких мониторов, предназначенных для работы в офисе, оба с разрешением 3440 x 1440 пикселей. Теперь компания представила два более крупных 45-дюймовых дисплея для того же целевого рынка, но с более высоким разрешением 5120 x 1440 пикселей и соотношением сторон 32:9. 45B1U6900C и 45B1U6900CH во многом идентичны 40-дюймовым моделям, с той лишь разницей, что последняя имеет встроенную 5-мегапиксельную веб-камеру с поддержкой Windows Hello. Другое отличие заключается в том, что 45B1U6900C оснащен одним портом USB-C и одним портом USB-B для функций KVM, тогда как 45B1U6900CH оснащен парой портов USB-C.

реклама

 Дисплеи изготовлены по технологии VA, имеют частоту обновления до 75 Гц с типичным временем отклика 4 мс. Мониторы также имеют яркость 450 кд/м², коэффициент контрастности 3000:1 и сертификат DisplayHDR 400. Помимо входов USB, эти дисплеи имеют два входа HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, а порты USB-C на обеих моделях предлагают альтернативный режим DP, скорость передачи данных 10 Гбит/с и поддержку USB PD до 100 Вт.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

 Обе модели имеют четыре нисходящих порта USB-A, один из которых поддерживает быструю зарядку, и дополнительный нисходящий порт USB-C, обеспечивающий мощность до 15 Вт. Также в мониторах присутствуют Gigabit Ethernet и аудиоразъем и пара встроенных динамиков мощностью 5 Вт, что делает эти дисплеи достойными устройствами для комфортной работы. Подставка регулируется по высоте, а дисплей можно наклонять и поворачивать, но не вращать по понятным причинам. На данный момент цены компанией Philips не озвучены, но обе модели должны быть доступны в ближайшее время.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#мониторы #philips #широкоформатные мониторы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

OLED-мониторы – рассматриваем их преимущества и недостатки
AOC представила 27-дюймовый игровой QuadHD монитор с частотой 240 Гц и подсветкой Mini-LED
Philips выпустила 27-дюймовый 4K OLED-монитор 27E1N8900 за 1100 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Батальон "Ахмат" передаст подарок для бойцов ЧВК "Вагнер"
17
Власти Германии предлагают передать Украине самый мощный танк на планете – Пантера со 130-мм пушкой
17
Предприятие "Газпром нефть" теперь имеет право создать собственную ЧВК
6
Макрон обвинил Россию в эскалации конфликта и отверг возможность переговоров
8
Курс упал до 75 руб за доллар, ключевую ставку оставили без изменений, а товары дорожают
5
Армия США устанавливает на Abrams M1A2 систему управления огнем с ИИ и сокращает экипаж до 2 человек
14
Россия вынудила американских газовщиков продавать газ себе в убыток
15
Украинские власти призвали жителей Бахмута (Артёмовска) немедленно эвакуироваться
6
Больше 100 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 – финальный список февраль 2023г
11
Второй построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на испытания
9
Франция передала ВСУ новейшие ПТРК Akeron - они способны пробить 1000 мм стальной брони
2
На шаг ближе к Бахмуту - ЧВК "Вагнер" освободили стратегический пункт Парасковиевку
+
МО РФ рассказало о целях вчерашнего ракетного удара по территории Украины
6
Евгений Пригожин опроверг заявления Макрона, о принадлежности ЧВК Вагнер к армии России
5
МИД Пакистана опроверг сообщения о поставках оружия ВСУ
+
В AMD Ryzen Master найдена опасная уязвимость, новая версия программы уже выпущена
1
GeForce GTX 1060 уже не самая популярная видеокарта на планете, а геймеры переходят на ноутбуки
8
Россия проводит десятидневные морские учения вместе с КНР и ЮАР
+
GeForce RTX 3060 Ti сильно подешевела – купить видеокарту можно дешевле обычной GeForce RTX 3060
9
Евгений Пригожин - ЧВК "Вагнер" это частная армия, которая будет действовать по всему миру
8

Популярные статьи

Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
57
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
7
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
13
Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками
7
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
18
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
15
Нужен ли геймпад Xbox Series для игрового ПК - разбираемся
24
Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
23
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
4
Фильмы о животных-убийцах
9

Сейчас обсуждают

wolfire
14:15
https://t.me/ouzs_ru/6207 Путин призвал Госдуму ускорить принятие закона об обезличенных персональных данных. «Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить р...
Интервью с CEO студии AurumDust Николаем Бондаренко
REY_B_
14:15
В США принято цену указывать без налогов. Плюс в России конкуренции меньше. Плюс аренда выше. Плюс налоги выше. Плюс новинки или скидки, пока дойдут. - Всегда дороже было. Нефиг вопить "всё пропало". ...
Обновление драйвера графического процессора Intel Arc оптимизирует частоту кадров в 5 новых играх
хахахер
14:14
21-го февраля в 12.00 будет Путин выступать перед фед собранием.Байдуну будет не втему выступать просто 24-го февраля например в годовщину СВО,если вдруг чё-то на украинских фронтах серьёзное произойд...
Байден обратится к Путину и россиянам уже 21 февраля
Павел Мазуркин
14:12
Лучше, чем в Европе ? Это как где?
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
Павел
14:12
Для задротов в шутаны проводная будет лучше беспроводной, для работы и лэйт гейма на чиле для работяг беспроводной будет с головой. Естественно при бюджете мыши от 3-5тыс руб.
Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
Тилька Шмидт
14:11
В телеге несколько дней назад читал историю чувака ВСУ, попал к нам в плен, обменяли, и отправили его в Бахмут где он коньки отбросил через несколько дней.
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
linux4ever
14:08
Карго MLщики не знают что такое тренировка и зачем она нужна.
Тренировка нейросети уровня ChatGPT может стоить до 12 000 000 долларов
Winssy
14:07
"доплатив $100 можно обзавестись Radeon RX 7900 XT" 1. Не 100$, а 200$. 2. Соотношение цена/фпс у карт примерно одинаковое. Как может быть распродажа по рекомендованной стоимости? Это обычная продажа...
GALAX анонсирует распродажу GeForce RTX 3080 — видеокарту можно купить по рекомендованной стоимости
DiLouk
14:06
Свежее некуда. Блютус как на фото ASUS USB-BT500. Еще заметил дальность связи у адаптера лучше. Там где на блютус уже начинается задержка и ошибки, адаптер нормально ловит. И еще насколько я помню блю...
Нужен ли геймпад Xbox Series для игрового ПК - разбираемся
Сергей Панфилов
14:05
А сам он об этом знает?
Байден обратится к Путину и россиянам уже 21 февраля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем