File Explorer перейдет на Windows App SDK, станет более современным в стиле Windows 11

Согласно намеку Microsoft и источникам, знакомым с внутренними планами компании, File Explorer получит большое обновление в Windows 11 в конце этого года. Это будет первая крупная попытка компании сделать файловый менеджер более современным, привести его в соответствие с дизайном Windows 11 и дополнительно интегрировать с Microsoft 365.

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На сегодняшней конференции Microsoft подтвердила, что File Explorer переходит на Windows App SDK, что может открыть множество новых возможностей, включая лучшую интеграцию с WinUI 3, доступ к новым API и многое другое.

Windows App SDK не является новой платформой или заменой для существующих типов приложений Windows, таких как .NET (включая Windows Forms и WPF) и настольных Win32 с C++. Он не будет переводить проводник на новый язык. Вместо этого это больше похоже на библиотеку, обеспечивающую поддержку стандартных API и WinUI 3.

Это может позволить File Explorer более легко получать доступ к функциям WinUI 3, и это может привести к значительному изменению дизайна в какой-то момент в будущем. Однако есть опасения, что Windows App SDK может принести в проводник множество ошибок. Было замечено, что XAML и аналогичные современные компоненты работают медленнее, чем традиционные пользовательские интерфейсы Win32.

Новый File Explorer будет проходить альфа- и бета-тестирование совместно с пользователями, и он будет иметь значок пиццы, чтобы отличать его от текущей версии Explorer.

Новый File Explorer на основе Windows App SDK начнет развертываться для участников программы предварительной оценки Windows в ближайшие недели. Как уже упоминалось, Microsoft не переписывает File Explorer, поэтому изначально существенных изменений не будет.

Microsoft подтвердила, что в File Explorer появятся большие обновления во время часового разговора с разработчиками. Хотя точная природа этих изменений не раскрывается, команда дизайнеров Microsoft заявила, что они тесно сотрудничают с ключевыми разработчиками File Explorer, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами обновления.

Стоит отметить, что такие приложения, как Phone Link и PowerToys, также построены на базе Microsoft WinAppSDK.

Благодаря скрытым функциям в Windows 11 уже известно, как может выглядеть Проводник. Согласно источникам, File Explorer получает новую домашнюю страницу, которая объединяет лучшие возможности как локального файлового менеджера, так и Microsoft 365.

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Например, на домашней странице Проводника будет отображаться «рекомендуемый» канал файлов, в котором будут представлены предложения непосредственно из Microsoft 365. Панель инструментов, кнопки, контекстные меню, окно свойств и другие всплывающие окна получат изменения дизайна.