Сообщается, что проблема связана с аккумуляторными батареями

Компания Ford приостановила производство и поставки электрического пикапа Ford F-150 Lightning. Представитель Ford сообщил CNBC, что во время проверки качества перед поставкой в автомобиле была обнаружена потенциальная проблема с аккумулятором. В результате автопроизводитель приостановил производство и поставки, чтобы провести анализ основных причин.

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Ford не знает о каких-либо инцидентах, связанных с этой проблемой, и не было издано распоряжение о прекращении продажи автомобилей, уже находящихся на дилерских площадках. Последнее предполагает, что проблема не может быть слишком серьезной или опасной для безопасности.

Аккумуляторы для нового Lightning производятся южнокорейским поставщиком SK On, у которого ранее не было проблем с производством.

По данным The New York Times, Ford является крупнейшим производителем электромобилей в США после Tesla. У компании есть более 200000 заказов на пикап EV, но ей не удалось увеличить производство выше 2000–2400 грузовиков в месяц. При таких темпах Ford потребуется почти семь лет, чтобы все клиенты получили свой автомобиль.

На этой неделе Ford объявил о планах инвестировать 3,5 миллиарда долларов в строительство завода по производству литий-железо-фосфатных (LFP) батарей в Маршалле, штат Мичиган. На объекте, получившем название BlueOval Battery Park, первоначально будет работать 2500 человек, как только производство будет запущено в 2026 году.

Батареи LFP будут предлагаться в качестве альтернативы никель-кобальт-марганцевым (NCM) батареям, каждая из которых имеет уникальные преимущества. По словам Ford, материалы для аккумуляторов LFP более доступны, что делает их производство менее дорогим. Они также более долговечны и терпимы к частой и быстрой зарядке. В свою очередь батареи NCM могут генерировать больше энергии и мощности и лучше работать в холодную погоду.

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CNBC сообщает, что у Ford нет информации, когда производство и поставки могут возобновиться. Это привело к падению стоимости акций Ford на 1,62%.