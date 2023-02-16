Совместная группа ученых из Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO), обсерватории Грин-Бэнк (GBO) и Raytheon Intelligence & Space (RIS) смогла продемонстрировать новую технологию для космических наблюдений и зондирования, используя две радиолокационные наземные установки. Прототип системы дал впечатляющие результаты, и ученые уверены, что разрабатываемая сейчас полнофункциональная система предоставит еще больше возможностей для научных исследований и не только.
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Проект использовал маломощный радиолокационный передатчик до 700 Вт на частоте 13,9 ГГц, разработанный RIS. Он был протестирован на телескопе Грин-Бэнк (GBT), крупнейшем в мире полностью управляемом радиотелескопе, расположенном в Западной Вирджинии и нацеленном на поверхность Луны. Эхо-сигналы радара были получены с помощью сети очень длинной базовой линии (VLBA) NRAO, состоящей из 10 радиоантенн, расположенных в Нью-Мексико.
По словам исследователей, используя меньше энергии, чем обычная микроволновая печь, прототип системы смог получить изображение кратера Тихо на поверхности Луны с разрешением 5 метров. Изображение показало беспрецедентную детализацию для наземной обсерватории, удивительный результат, которого раньше не было, по словам главы отдела радаров GBO и NRAO Патрика Тейлора.
Прототип системы — это только начало нового уровня в области наземных космических исследований. Ученые все еще работают над конструкцией системы полной мощности, которая будет использовать 500 киловатт в Ku-диапазоне (13,7 ГГц) для достижения почти 1000-кратного увеличения выходной мощности и в несколько раз большей ширины полосы частот (до 600 МГц) для получения изображений с еще более высоким разрешением.
Исследователи подчеркнули исключительную полезность такой системы, поскольку астрономы и наблюдатели за космосом могут использовать радарную технологию для обнаружения, отслеживания и профилирования потенциально опасных объектов, которые могут столкнуться с Землей. В ходе первых испытаний прототип смог нацелиться на астероид на расстоянии 2,1 миллиона километров от нас, что более чем в пять раз превышает расстояние от Земли до Луны.
Радиолокационная система будет очень полезна и для планетологов, предлагая существенный прогресс в астрометрии, визуализации и физическом профилировании планет и других объектов, скрывающихся в нашей Солнечной системе.