Температура на её поверхности, обращенной к звезде составляет около 13 градусов

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Группа международных астрономов объявила об открытии экзопланеты, которая очень похожа на Землю и близка к Земле в галактическом масштабе. Недавно обнаруженная планета Wolf 1069b примерно в 1,26 раза превышает по массе Землю и в 1,08 раза больше ее диаметра. Что еще более интригует, так это то, что она находится в обитаемой зоне своей звезды. Это означает, что на её поверхности может существовать вода, что делает планету потенциальным домом для различного рода форм жизни.

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«Когда мы проанализировали данные о звезде Вольф 1069, мы обнаружили четкий низкоамплитудный сигнал того, что кажется планетой с массой примерно земной», — сказала Диана Коссаковски, астроном из Института астрономии Макса Планка в Германии.

По данным IFLScience, астрономы обнаружили новую экзопланету, которая, по их мнению, может быть пригодной для внеземной жизни. Планета, названная Wolf 1069b, вращается вокруг красного карлика на расстоянии в 31 световой год от Земли. Год на этой экзопланете эквивалентен почти половине месяца на Земле.

Несмотря на то, что экзопланета находится близко к своей родительской звезде, на её поверхности нет высоких температур. Это потому, что звезда намного меньше нашего Солнца. Исследователи говорят, что Wolf 1069b получает только около 65 процентов излучения от того, что Земля получает от Солнца.

Wolf 1069b является шестой ближайшей планетой с массой Земли к своей родительской звезде в обитаемой зоне. Ближайшая к Земле звезда находится на расстоянии 4,2 световых года.

Кроме того, Wolf 1069b находится гораздо ближе к своей родительской звезде, чем Земля к Солнцу. Это означает, что вращение Wolf 1069bвокруг своей оси синхронизировано с периодом обращения, и планета всегда обращена к своей звезде одной стороной. Из-за этого одна на одной стороне планеты царит вечный день, а дна другой - вечная тьма. Сторона экзопланеты, обращенная к звезде, вероятно, имеет температуру примерно 13 градусов по Цельсию, что гипотетически способствует возникновению инопланетной жизни, если экзопланета действительно окутана атмосферой.

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Сейчас ученые с нетерпением ждут завершения создания мощных телескопов следующего поколения, которые смогут обнаруживать и анализировать атмосферы далеких экзопланет, подобных этой. Кто знает, что ещё нам предстоит узнать после введения в строй новейших телескопов.