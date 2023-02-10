Эта версия смартфона выйдет в крайне ограниченном количестве на территории Южной Кореи

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Samsung недавно анонсировала новую линейку смартфонов Galaxy S23. Устройства получили несколько улучшений по сравнению с серией Galaxy S22. Как известно, компания выпускает специальную версию своего смартфона, смарт-часов и беспроводных наушников каждый год после запуска своего флагмана. Теперь Samsung представила Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Limited Edition на рынке Южной Кореи. Смартфон специальной версии вносит несколько изменений во внешний вид устройства по сравнению со стандартным вариантом. Однако это увеличивает цену смартфона.

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Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Special Edition был запущен на южнокорейском рынке по цене 1727000 южнокорейских вон (около 1300 долларов). Цена немного выше, если сравнивать со стандартным вариантом. Телефон ограниченной серии будет доступен для покупки в стране до 13 февраля 2023 года. Компания выпустила всего 1000 единиц такого смартфона. Поэтому, если кто-то захочет купить устройство, ему стоит поторопиться до того, как закончатся запасы. Он будет доступен в единственном варианте с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Что касается отличий между обычным вариантом и BMW M Edition, то в аппаратном обеспечении отличий нет. Компания внесла некоторые изменения в упаковку и внешний вид устройства. Смартфон специального выпуска поставляется с упаковочной коробкой в стиле BMW. Он поставляется в жестком футляре смоделированном по образцу классического автомобиля BMW M3 E30. К телефону прилагается шесть значков, представляющих различные эпохи автомобилей BMW. В прошлом году также была представлена эмблема BMW, приуроченная к 50-летию создания компании. Сам телефон имеет загрузочную анимацию, созданную по образцу оригинального автомобиля BMW M3.

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В комплект также входят помимо самого смартфона миниатюрный воздушный компрессор, аналоговые часы, держатель для солнцезащитных очков, постер, фотокнига, брелок и металлическая эмблема «We Are M». Купон Starter Pack для Центра вождения BMW в Инчхоне, Южная Корея, также будет предоставлен покупателям. Квалифицированный инструктор в этой автошколе даст дельный совет о том, как улучшить свои навыки вождения автомобиля.