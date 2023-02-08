Моделирование движения показывает снижение расхода топлива и время ожидания на светофорах

Многие автомобилисты по-прежнему скептически относятся к беспилотным автомобилям, которые еще очень далеки от широкого распространения. Тем не менее работа в этой области постоянно ускоряется. Группа исследователей предполагает, что время в пути и расход топлива могут сократиться, если водители позволят автономным транспортным средствам управлять движением, используя четвертый цвет светофора.

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Моделирование, проведенное исследователями из Университета штата Северная Каролина, предполагает, что новый вид светофора может ускорить проезд через перекрестки с помощью беспилотных автомобилей и распределенных вычислений. Система будет пытаться сбалансировать взаимодействие между светофорами, водителями и автономными транспортными средствами.

Согласно предложению, когда определенный процент транспортных средств, приближающихся к перекрестку, является беспилотным, свет переключается на новый цвет, чтобы информировать автомобилистов о том, что он координируется с автономными автомобилями. Вместо того чтобы останавливаться, двигаться или замедляться, свет инструктирует людей следовать за транспортным средством впереди них, независимо от того, движется ли оно через перекресток или ждет, пока кто-то еще проедет. Когда процент автономных автомобилей падает ниже порогового значения, светофор возвращается в нормальное состояние.

Исследователи первоначально предложили эту концепцию в 2020 году, но эта первоначальная версия полагалась на компьютеры светофора для управления беспилотными транспортными средствами. Централизованный подход оказался уязвимым для сбоев связи с диспетчерами светофоров. В обновленном эксперименте используется более устойчивая распределенная модель, в которой все автономные автомобили и компьютер светофора общаются друг с другом.

Четвертый свет светофора никак не влияет на движение автономных автомобилей. Он просто сообщает водителям, что дорожный компьютер и автономные транспортные средства согласовывают транспортный поток и что они должны следовать за ними.

До сих пор исследователи тестировали данную технологию только с помощью вычислительной модели «микроскопической» симуляции трафика, и они показали увеличение скорости движения. Эксперименты привели к сокращению времени ожидания на светофорах и снижению расхода топлива, когда доля беспилотных автомобилей достигла 10 процентов. Результаты улучшались по мере того, как вовлекалось больше автономных транспортных средств.

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Данной идее еще предстоит пройти испытания в реальных условиях, но она может сократить количество инцидентов с автономными средствами передвижения, которые в последнее время участились. Сбои могут подорвать и без того низкое общественное доверие к автономным транспортным средствам, но пока не известно, предотвратил бы эту ситуацию контроль трафика с помощью распределенных вычислений.