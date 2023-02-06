Предполагается, что грядущее семейство процессоров Intel Meteor Lake получат хорошие с новыми целевые показатели производительности и эффективности. Благодаря информации пользователя @OneRaichu в Твиттере*, у нас появилась потенциальная возможность оценить производительность будущих процессоров. Как отмечает инсайдер, процессоры Intel Meteor Lake 14-го поколения будут иметь повышенную примерно на 50% по сравнению с чипами Raptor Lake 13-го поколения эффективность. Это означает, что процессор может использовать половину мощности при той же целевой производительности моделей Raptor Lake, повышая энергоэффективность. Конечно, новый дизайн также предлагает некоторые улучшения производительности, помимо эффективности. Новые производительные ядра Redwood Cove будут сочетаться с новыми эффективными ядрами Crestmont для максимальной производительности в процессорах линеек Core U/P/H с диапазоном мощности от 15 до 45 Вт.
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Что касается встроенной графики, то источник отмечает вдвое большую производительность Meteor Lake, чем iGPU, используемые в процессорах Raptor Lake. Предположительно, чипы Meteor Lake будут включать до 128 вычислительных блоков, работающих на частоте более 2 ГГц, по сравнению с 96 вычислительными блоками, внутри процессоров Raptor Lake. Архитектура iGPU перейдет с Intel Iris на семейство Xe-LPG «Xe-MTL» на моделях 14-го поколения, что подтверждает гигантский скачок в производительности, который должен получить iGPU. Используя тайловый дизайн, Intel сочетает техпроцесс Intel 4 для ЦП и техпроцесс TSMC 5 нм для графического процессора.
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