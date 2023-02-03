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В сети появились изображения кристаллов мобильных видеокарт RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070
Также инсайдер привел предполагаемую стоимость ноутбуков на основе данных графических процессоров
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 Некоторые из топовых игровых ноутбуков этого года с мобильными графическими процессорами Nvidia RTX 4090 уже доступны для предварительного заказа, а цены как минимум на 600-700 долларов выше, чем модели предыдущего поколения с RTX 3080 Ti. Между тем, Moore’s Law Is Dead опубликовал сообщение о мобильных чипах RTX 4070 и RTX 4050/4060, предполагая, что и для этих двух моделей следует ожидать повышения цен по сравнению с предыдущим поколением.

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 Предполагается, что графический процессор AD106, соответствующий модели RTX 4070, будет иметь площадь от 180 до 190 мм², что, по данным Videocardz, на 45% меньше, чем у чипа GA106 предыдущего поколения. Точно так же процессор AD107, используемый в моделях RTX 4050 и RTX 4060, будет иметь площадь 150-160 мм2, что делает его примерно на 25% меньше, чем GA107. Учитывая, что производство перешло с 8-нм техпроцесса Samsung на TSMC N4, меньшие размеры могут позволить использовать больше транзисторов по сравнению с предыдущим поколением, но новые цены могут стать не слишком привлекательными. Инсайдер также представил изображения соответствующих кристаллов.

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 Moore’s Law Is Dead предупреждает, что модели Ada Lovelace «будут продаваться так, как будто они являются высококлассными графическими процессорами». Судя по всему, стартовая цена ноутбуков с RTX 4050 будет составлять 999 долларов, а ноутбуки с картой RTX 4070 получат ценник 1500 долларов и выше. Глядя на стоимость ноутбуков предыдущего поколения, цены выглядят выше на несколько сотен долларов, поэтому не понятно, что Moore’s Law Is Dead подразумевает под «высоким уровнем». Повышение производительности, возможно, того стоит, но, опять же, нужно подождать полные обзоры новых мобильных графических процессоров среднего и начального уровня.

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