Несмотря на более высокие характеристики, профессиональная карта не смогла обойти игровую RTX 4090

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На бумаге профессиональная видеокарта Nvidia RTX 6000 Ada обладает большей вычислительной мощностью, чем флагманская игровая плата GeForce RTX 4090. Тем не менее при тестировании в бенчмарке 3DMark TimeSpy Graphics она не смогла превзойти её.

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Графическая плата Nvidia RTX 6000 Ada 48 ГБ основана на графическом процессоре AD102 с включенными 18176 ядрами CUDA. Хотя Nvidia и ее партнеры не указывают тактовую частоту графического процессора, они сообщают, что карта имеет пиковую вычислительную производительность 91,1 FP32 TFLOPS (что предполагает тактовую частоту около 2505 МГц). В отличие от неё, Nvidia GeForce RTX 4090 24 ГБ использует графический процессор AD102 с 16384 ядрами CUDA, тактовой частотой до 2520 МГц и производительностью до 82,575 TFLOPS в режиме FP32.

Между двумя картами есть одно существенное различие: профессиональная рассчитана на общую мощность 300 Вт, тогда как игровая может потреблять до 450 Вт. С одной стороны, это ограничивает производительность, а с другой — увеличивает долговечность RTX 6000 Ada по сравнению с GeForce RTX 4090.

Именно так обстоит дело с производительностью двух карт в бенчмарке 3DMark Time Spy Graphics. Графическая оценка RTX 6000 Ada составила 30158 баллов с последним обновлением Windows, но до обновления она могла набрать 36844 балла, по словам пользователя Reddit Healthy-Blood-54. Между тем GeForce RTX 4090 легко набирает 40964 балла.

Причиной такой относительно низкой производительности, конечно же, являются низкие тактовые частоты графического процессора, которые падают с 3+ ГГц в первые пару минут теста до примерно 1,5 ГГц позже. Владелец карты говорит, что плата не перегревается, поэтому, возможно, она начинает сбрасывать частоту при относительно низких температурах.

При полной загрузке температура ядра составляет около 85°C, а вентиляторы работают на 70% максимальной скорости. Но опять же, стоит помнить, что это профессиональная карта. Она, вероятно, может работать при температуре ядра 95°C в режиме 24/7 в течение 10 лет, прежде чем возникнут какие-либо проблемы.

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В то время как графическая карта RTX 6000 Ada 48 ГБ не может обогнать GeForce RTX 4090, несмотря на большее количество ядер CUDA и более высокую пиковую вычислительную производительность FP32, будущая GeForce RTX 4090 Ti с 18176 включенными потоковыми процессорами превзойдет текущий флагман с большим отрывом.