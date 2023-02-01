Полные спецификации грядущего чипсета начального уровня AMD A620 были опубликованы в Твиттере* пользователем @g01d3nm4ng0, который в прошлом уже предоставлял достоверные данные. Предположительно новинка является урезанной версией чипсета B650. Набор микросхем AMD A620 будет идентичен набору микросхем B650, когда речь заходит о количестве линий PCIe, но вместо линий PCIe 4.0 младший набор микросхем будет предлагать только устаревший интерфейс PCIe 3.0. Неясно, останется ли интерфейс PCIe 3.0 в чипсете B650, поскольку он не включен в просочившиеся спецификации.
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Если нет, то чипсет A620 будет иметь всего восемь доступных линий PCIe, четыре из которых, подключены к ЦП и, по-видимому, также будут ограничены скоростями PCIe 3.0. Также нет упоминания о конфигурации портов SATA. AMD значительно сократила количество портов поддерживаемых портов USB 3.x. Новый чипсет A620 получил только два порта 10 Гбит/с и два порта 5 Гбит/с. Портов USB 2.0 осталось шесть. Материнские платы A620 также будут ограничены интерфейсом PCIe 4.0 для линий от ЦП, но для большинства потребителей это не должно быть проблемой. Разогнать процессор на A620 не получится, но разгон оперативной памяти все же будет реализован.
Как видно чипсет не блещет характеристиками, но зато позволит опустить стоимость материнских плат для платформы AM5 до приемлемого уровня в 125 долларов.
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