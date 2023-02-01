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Ещё 25 устройств Xiaomi получат MIUI 14
Таким образом уже более 40 мобильных аппаратов компании получат MIUI 14
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 Xiaomi объявила о второй волне смартфонов, которые получат обновление MIUI 14. Напомню, в декабре компания сообщила, что шестнадцать её устройств получат MIUI 14 в первой волне. Как сообщалось ранее в первую волну попали такие популярные устройства Xiaomi, как Xiaomi 12, Xiaomi 12S, Redmi K50 и серия планшетов Mi Pad 5, а также Redmi Pad и MIX Fold 2.

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 К сожалению, это касается только устройств, относящихся к китайской линейке. Тем не менее эти китайские устройства, как правило, дают представление о том, чего ждать при глобальном развертывании обновлений Xiaomi. Например, Xiaomi недавно начала глобально выпускать MIUI 14 на базе Android 13 для Xiaomi 12, хотя и через программу Mi Pilot. Теперь Xiaomi сообщила, что ещё множество устройств компании будут следующими в очереди на MIUI 14. Ниже можно ознакомиться с этими аппаратами:

Redmi K40;

Redmi K40 Gaming Edition;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40S;

Redmi Note 10 Pro;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 Pro Plus;

Redmi Note 11E;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11T Pro Plus;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12 Explorer Edition;

Redmi Note 12 Pro;

Redmi Note 12 Pro Plus;

Redmi Note 12 Trendy Edition;

Xiaomi 10S;

Xiaomi 11;

Xiaomi 11 Lite;

Xiaomi 11 Lite Vitality Editon;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 12X;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi MIX 4.

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 Стоит обратить внимание, что не все эти устройства гарантированно получат MIUI 14 на базе Android 13. Вместо этого Xiaomi предлагает свое последнее обновление ОС как с Android 12, так и с Android 13. Ходят слухи, что Xiaomi готовит выход глобальных версий Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и даже Xiaomi 13S Ultra, запланированный на мероприятии MWC 2023. Компания также должна использовать выставку в этом месяце, чтобы объявить о глобальной доступности MIUI 14, а также о том, какие функции принесёт новая MIUI.

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