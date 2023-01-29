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В сети появились фотографии предполагаемой карты Nvidia Titan RTX Ada Lovelace
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 Размер топовых видеокарт последних поколений казалось бы достиг неприличных значений, чего только стоит текущий флагман GeForce RTX 4090. Но, похоже, что нет пределу фантазии инженеров компании Nvidia, так как в линейке Ada Lovelace появится еще более чудовищный по размерам продукт. Предполагаемые изображения того, чем, вероятно, является новый Titan RTX, хотя это может быть и RTX 4090 Ti, появились в сети, показывая массивную конструкцию с четырьмя слотами и четырьмя разъемами на панели ввода-вывода, которые расположены по вертикали, а не традиционно по горизонтали.

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 Предполагая, что это реальная видеокарта, фотографии от MEGAsizeGPU подтверждают, что самая мощная карта Ada Lovelace будет использовать дизайн Nvidia, совершенно отличный от того, что можно было видеть раньше. Фотографии предполагают, что печатная плата расположена вертикально, то есть она будет параллельна материнской плате, когда карта будет вставлена в системный блок.

 Также на фото можно видеть выхлопную решетку, настолько большую, что она закрывает два слота PCI. Это могло стать причиной того, что Nvidia разместила три порта DisplayPort и один порт HDMI вертикально, а не горизонтально.

 Также ведутся споры о том, будет ли эта новая карта называться RTX 4090 Ti или Titan RTX. Вероятно, что речь идет именно о последней. На наклейке панели ввода-вывода есть дополнительные подсказки: номер печатной платы PG137 был раскрыт kopite7kimi в июле прошлого года в утечке о флагманской карте Lovelace с 48 ГБ GDDR6X, 18176 ядрами CUDA и TDP 800 Вт. Стоит сказать, что номер платы RTX 4090 — PG139, и она имеет только 16384 ядра CUDA.

 В другом источнике говорится, что Titan является первой картой, оснащенной эталонным кулером с тремя вентиляторами от Nvidia и потребляющим 800 Вт по двум 16-контактным разъемам. Это звучит тревожно, учитывая, какие проблемы были с питанием на RTX 4090.

 По слухам, наличие 48 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с предполагает, что эта карта является именно новой Titan RTX, поскольку данные модели долгое время были предназначены в основном для создателей контента и научное сообщество. Например, RTX 6000 Ada Lovelace также имеет 48 ГБ памяти, хотя и с более медленной памятью GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с. Еще одним доказательством может быть прошлогоднее объявление Micron о том, что она производит модули на 24 Гбит/с, которые никогда не использовались в картах Nvidia.

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 Еще в октябре ходили слухи, что Nvidia отменила Titan RTX, потому что она плавила блоки питания и кабели. Возможно, компания уже решила эти проблемы, и карта вновь находится на пути к своим покупателям, но по очень высокой цене.

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Psychedelic
23:07
Аффтор кстати нубяра это радиатор от Титана. Как обычно половина постов тут это высер и бред.
В сеть попали изображения RTX 4090 Ti – самой большой и мощной видеокарты NVIDIA
wolfire
23:04
смотрите какой алКошара) https://www.youtube.com/watch?v=j-AgE1i5Y1Y https://i.imgur.com/5Gw6l2W.png
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Amd88
23:02
Не знаю что там у тебя дёргается и какие у тебя чёрные экраны, у меня RX 6800 XT, ни единого глюка за 2 года не было. Не андерволтил, не разгонял, вставил и забыл.
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Bernigan
23:01
Если не придуриваться, то с лучами можно получить при использовании DLSS приемлемую производительность в любой игре с любой картой RTX, подходящей для своего разрешения конечно
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Оля Таганова
23:01
Много балобольства в комментариях. Люди хотят графики, то идите в гугл и вбивайте сравнение. По факту 30 серия создавалась для 2К и 3090 именно для киберпанка в 4К. О чем речь? А о том, что игры не ...
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