Новинка имеет кулер собственного дизайна и стандартные тактовые частоты

После выхода видеокарты RTX 4070 Ti тайваньская компания Leadtek не торопилась демонстрировать свою модель линейки WinFast. Но теперь такая карта появилась. Она соответствует дизайну моделей RTX 4090 и RTX 4080, которые также оснащены системами охлаждения с тремя вентиляторами и большим X-образным кожухом. По размеру RTX 4070 Ti такая же толстая, как модели на базе GPU AD102/103, и требует 3,5 слота на материнской плате (68,3 мм). Правда, она немного короче (~3 см) и уже (~2 см), но все же это по-прежнему большая карта.

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Если внимательно посмотреть на дизайн, можно увидеть, что в нем используется небольшая конструкция печатной платы. Эта плата настолько мала, что не занимает даже половины карты. Это, вероятно, тот же дизайн, который Inno3D использует для своих карт.

Технически это полукастомная видеокарта с референсной платой NVIDIA, но с полностью модифицированной системой охлаждения. Однако для серии RTX 4070 Ti компания NVIDIA не представила эталонный кулер, поэтому карта имеет только печатную плату NVIDIA.

Leadtek WinFast также не является разогнанной картой. Он имеет стандартные настройки тактовой частоты от NVIDIA: 2310 МГц в базе и 2610 МГц в режиме разгона. Интересно, что в официальных спецификациях упоминается частота 22610 МГц. Понятно, что это нереальное значение. Спецификация изобилует такими ошибками, например, как упоминание RTX 4070, а не RTX 4070 Ti, но учитывая, какой беспорядок NVIDIA устроила с их запуском в виде RTX 4080 12 ГБ и перезапуском в качестве RTX 4070 Ti, такие ошибки не могли не произойти.

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На данный момент Leadtek RTX 4070 Ti Winfast ещё нигде не продается, поэтому её стоимость неизвестна.