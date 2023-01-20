Плата предназначена для продукции компании ASRock, но ещё не поступила в продажу

Компания Level1Techs продемонстрировала очень интересную функцию, предназначенную для материнской платы ASRock B650 LiveMixer. Необычность заключается в применении дополнительной платы расширения. Однако следует отметить, что данной версии материнской платы пока нет в продаже, как и платы расширения.

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Материнская плата B650 LiveMixer поставляется с устройством под названием X670 XPANSION KIT, которое фактически добавляет к материнской плате дополнительный набор микросхем. Как известно, в материнских платах AMD X670 используется два чипсета Promontory21, а серия B650 может похвастаться только одним. Таким образом, при непосредственном добавлении второго набора микросхем на карту расширения исходная материнская плата будет иметь такие же характеристики, как и полноценная модель на чипсете X670.

Плата предлагает два слота PCIe x4 NVME M.2, три USB Type-A, один USB Type-C 10 Гбит, два разъема SATA и 10 Гбит Ethernet.

Важно отметить, что карта расширения работает только с определенными материнскими платами ASRock, и она не только зависит от разъема PCIe, но и требует подключения специальной линии управления. Таким образом, её не только пока нельзя купить, но и требуется специальный тип материнской платы. Такая материнская плата была предоставлена компании Level1Techs, и на ней установлен собственный BIOS.

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Идея ASRock быстро нашла бы своих поклонников, но пока компания просто прощупывает почву. Если что-то подобное в конце концов появится на рынке, эта идея даст клиентам возможность обновить свои материнские платы. Вопрос будет стоять только в количестве денежных знаков, которые придется заплатить за дополнительные возможности.