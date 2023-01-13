Официальные фотографии показывают изменения дизайна и вырианты цветов смартфона

Вчера Роланд Квандт опубликовал маркетинговые изображения Galaxy S23, подтверждающие дизайн устройства, его цвета и отличия от Galaxy S22. Теперь NieuweMobiel сделала то же самое для флагманской модели Galaxy S23 Ultra, которая будет доступна в тех же цветовых решениях, что и Galaxy S23. Samsung назвал эти цвета ботаническим зеленым, хлопковым цветком, туманным сиреневым и фантомным черным. Последний цвет Samsung использовала в Galaxy S22 Ultra.

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Хотя на первый взгляд Galaxy S22 Ultra и Galaxy S23 Ultra выглядят одинаково, Samsung внесла несколько изменений в дизайн. С одной стороны, Samsung увеличила размер объектива основной, сверхширокоугольной камер и телеобъектива с 10-кратным увеличением. Второй телеобъектив остался без изменений. Еще неизвестно, повлияют ли эти изменения в размере линз на качество изображения или они будут чисто эстетическими.

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Кроме того, физические кнопки Galaxy S23 Ultra расположены ниже, чем на Galaxy S22 Ultra. К сожалению, появившиеся изображения не показывают, имеет ли Galaxy S23 Ultra менее изогнутый корпус, чем его предшественник, а также общие размеры устройства. Galaxy S23 Ultra поступит в продажу 1 февраля вместе с Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, рендеры которых также были опубликованы сегодня. Все три модели серии Galaxy S23 должны быть доступны по всему миру с чипсетами Snapdragon, в отличие от предшественников.