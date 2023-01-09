Кроме того еще одна китайская компания AXGaming также выпустила в продажу белую модель RTX 4070 Ti с аналогичными Zotac характеристиками

Обе модели будут продаваться исключительно в Китае. ZOTAC еще не представила белую графическую карту RTX 40 для мирового рынка, в то время как AXGaming является сугубо китайской компанией, которая в настоящее время продает свои карты только на внутреннем рынке.

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AXGaming RTX 4070 Ti X3W OC является двухслотовой видеокартой с тремя вентиляторами и эталонной платой NVIDIA. Карта внешне идентична модели RTX 4080 16GB, но размеры её меньше (299x117x42 мм против 337x142x59 мм). Карта использует нестандартную тактовую частоту 2640 МГц, что на 30 МГц больше, но имеет тот же уровень TDP в 285 Вт, что и эталонная модель. Она также питается от одного 16-контактного разъема, что не должно никого удивлять.

Дизайн видеокарты от ZOTAC является эволюцией модели X-Gaming, о которой уже было сообщено на прошлой неделе. Тот же дизайн будет доступен в бело-серой цветовой гамме, который имеет толщину 2,5 слота и три вентилятора. Видеокарта оснащена также усиливающей задней панелью во всю длину карты. Интересно, что эта модель будет разогнана на заводе до той же частоты, что и карта AXGaming (2640 МГц), без каких-либо других изменений. Если те же характеристики применимы к белой версии, то она должна иметь TDP по умолчанию 285 Вт, но может быть разблокирована до 314 Вт.

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Карта от AXGaming доступна для продажи по цене 6499 юаней (около 944 долларов). Модель ZOTAC еще не появилась ни на одной торговой площадке, но синяя версия X-Gaming продается по той же цене, что и карта AXGaming. Важно отметить, что это официальная рекомендованная розничная цена RTX 4070 Ti в Китае.