Всего компания показала четыре модели на графическом процессоре Navi 33 с разным количеством вычислительных блоков и мощностью

Компания AMD представила первый графический процессор на архитектуре RDNA3, основанный на 6-нм техпроцессе, для ноутбуков. Этот графический процессор, известный под названием Navi 33, представляет собой небольшой чип площадью 204 мм² со встроенной поддержкой кодирования и декодирования видео AV1. AMD также обновила свои видеокарты серии Radeon 6000 тремя моделями мощностью от 50 до 80 Вт на основе предыдущей архитектуры RDNA2. Все три имеют модели получат 4 ГБ памяти GDDR6 на 64-битной шине, что говорит об их позиционировании в качестве видеокарт начального уровня.

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AMD Radeon RX 7600M XT является самой быстрой мобильной графической картой на архитектуре RDNA3. Новинка будет иметь мощность в диапазоне TDP от 75 до 100 Вт и может похвастаться 32 вычислительными блоками, что в сумме составляет 2048 шейдерных процессоров. Графическая карта оснащается 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 128-битной шине и имеет 32 МБ Infinity Cache.

Та же конфигурация памяти и кэша имеется у видеокарт RX 7600M, RX 7700S и RX 7600S. Отличаются карты RX 7600M/7600S от старшей модели только тем, что имеют 28 вычислительных блоков и максимальную мощность 90 Вт или 75 Вт соответственно.

Что касается производительности, то по данным AMD, самая быстрая из анонсированных видеокарт, будет даже быстрее, чем настольная версия GeForce RTX 3060. На данный момент такое смелое заявления выглядит довольно неубедительно, учитывая ограничения по мощности мобильного графического процессора, так как карта GeForce RTX 3060 имеет номинальное значение TDP 170 Вт.

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AMD сообщила, что к выходу уже готовится четыре модели ноутбуков, включающих новые процессоры AMD Ryzen 7000 и видеокарты Radeon RX 7000. Это ноутбуки линейки AMD Advantage Edition, выход которых должен состояться в феврале.