Смартфон получил соответствующие бюджетные характеристики, будет иметь два варианта памяти и четыре расцветки

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Redmi, похоже, начала постепенную замену своей 11-й серии смартфонов в Китае, представив первую модель под названием Redmi 12C. Смартфон получил пластиковый скругленный корпус с диагональными линиями и четырьмя вариантами расцветки:зеленой, сиреневой, черной и темно-синей.

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Смартфон получил крупный задний модуль камер, изюминкой которого является основной 50-мегапиксельный объектив с поддержкой HDR, а вторая камера представлена 5-мегапиксельным объективом.

Однако задняя панель Redmi 12C и каплевидный вырез выдают его далеко не премиальный уровень. 6,71-дюймовый ЖК-дисплей имеет разрешение HD+ и яркость не более 500 нит. Смартфон основан на базе чипсета MediaTek Helio G85 с поддержкой 4G/LTE и работает под управлением оболочки MIUI 13 на основе старой версии Android.

Redmi 12C оснащается батареей емкостью 5000 мАч, обеспечивающей около 20 часов воспроизведения видео и 21 день в режиме ожидания, однако он поддерживает зарядку мощностью всего 10 Вт и имеет устаревший порт microUSB.

Тем не менее этот смартфон начального уровня может заинтересовать любителей относительно качественных, но недорогих телефонов. Стоимость новинки начинается всего с 699 юаней (около 101 доллара) за базовую модель с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 899 юаней (около 129 долларов).

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Redmi 12C уже доступен для заказа через онлайн-магазин Xiaomi в Китае.