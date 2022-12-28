Новинка базируется на оригинальном смартфоне Note 12 Pro, но получил другой чипсет и еще ряд изменений

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Redmi представила свою новую линейку смартфонов серии K, но не забыла и среднебюджетные модели, обновив линейку смартфонов Note 12 во время последнего крупного мероприятия по выпуску мобильных устройств в 2022 году. Новая версия Note 12 Speed Edition основана на существующей модели Note 12 Pro, но имеет уже не новый чипсет Snapdragon 778G, в качестве обновления платформы MediaTek Dimensity 1080.

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Новая версия получила основную заднюю камеру разрешением 108 МП, в отличие от 50-мегапиксельной камеры оригинального Note 12 Pro. Новый Note 12 Pro Speed Edition от Redmi также получит OLED-дисплей и, как и новый K60, проводную зарядку мощностью 67 Вт, а также аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч.

Новый Note 12 Pro Speed Edition стоит от 1699 юаней (около 244 долларов), что должно привлечь покупателей, но может предложить лишь базовую конфигурацию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Есть также вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем примерно за 259 долларов и топовый телефон с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ за 287 долларов.

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В отличие от флагманских K60 и K60 Pro, которые не будут доступны до 31 декабря 2022 года, Note 12 Pro Speed Edition уже доступен для заказа в Китае.