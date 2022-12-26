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GeIL представила комплекты сверхскоростной памяти DDR5-8000
Новая скоростная память должна поступить в продажу в следующем году по всему миру
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 Один из ведущих мировых производителей памяти сообщает о запуске сверхскоростных модулей DDR5-8000 16 ГБ x 2 CL38-48-48-90, которые будут доступны в первом квартале 2023 года. Линейка GeIL DDR5 включает в себя модели EVO V и Polaris RGB, созданные специально для геймеров и энтузиастов, чтобы обеспечить непревзойденную производительность и стабильность работы. Кроме того, GeIL создала всеобъемлющий и эффективный автоматизированный процесс тестирования для оценки и сортировки каждой микросхемы DDR5. В результате память GeIL обеспечивает пропускную способность передачи данных, совместимость и надежность, чтобы удовлетворить все требования геймеров и оверклокеров, использующих новейшие платформы Intel.

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 Серия GeIL DDR5-8000 МГц прошла необходимые тесты на выгорание с использованием новейшей материнской платы ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. На снимках экрана показаны результаты этих тестов. GeIL предлагает память с более широким диапазоном возможностей разгона для энтузиастов и геймеров. Новейшие модули памяти GeIL DDR5-8000 построены с усовершенствованной PMIC, которая может эффективно получать и контролировать более широкий диапазон регулировок напряжения. PMIC используется для повышения общей стабильности и производительности модулей памяти и может предоставить дополнительные возможности для разгона.

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 Модули памяти GeIL DDR5-8000 будут доступны по всему миру в первом квартале 2023 года. Эти модули станут разумным выбором для пользователей, которые хотят получить высокопроизводительную память нового стандарта DDR5, специально адаптированную как для профессиональных геймеров, так и для оверклокеров.

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CPretender
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