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Архитектура Nvidia Blackwell в картах RTX 50 предложит огромный скачок производительности
Об этом говорится в новом видео на канале RedGamingTech, ссылающимся на свои источники информации
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 На данный момент видеокарты нового поколения GeForce RTX 40 на базе Ada Lovelace от Nvidia только начинают завоевывать рынок, но уже появляется приблизительная информация о следующей архитектуре графических процессоров Nvidia под кодовым названием Blackwell.

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 Архитектура Blackwell названа в честь Дэвида Гарольда Блэквелла, американского статистика, которому приписывают важный вклад в области теории игр и теории информации.

 Первые упоминания о Blackwell появились в коде драйвера еще в марте этого года вместе со ссылками на Ada Lovelace и Hopper. Не совсем ясно, будет ли Blackwell использоваться в высокопроизводительных вычислениях (HPC) или потребительских графических картах.

 YouTube канал RedGamingTech утверждает, что Nvidia уже начала внутренние тесты модели Blackwell. Однако это скорее всего ранние прототипы для проверки концепции архитектуры.

 Согласно источникам RedGamingTech, Nvidia стремится сохранить лидерство в следующем поколении, даже если это означает выпуск карты, которая будет производиться в ограниченном количестве и по цене значительно выше, чем сопоставимые современные модели.

 Blackwell, вероятно, будет основана на совершенно новой конструкции на основе многокристального модуля (MCM). RedGamingTech отмечает, что одна из тестовых моделей — это большая MCM карта с гиперскоростными соединениями между различными чиплетами в пакете MCM. Текущая скорость соединения CPU+GPU в Grace Hopper составляет 900 ГБ/с.

 Несколько утечек в начале этого года фактически подтверждали, что GH100 Hopper получит конструкцию MCM, но вместо этого Nvidia выбрала традиционный монолитный кристалл. Ходят слухи, что Nvidia фактически представила бы Hopper в потребительском сегменте в экстренном случае, если бы RX 7900 XTX на базе RDNA 3 превзошла RTX 4090.

 RTX 50 Blackwell также, по-видимому, будет иметь ускоритель шумоподавления в конвейере трассировки лучей. Первоначально Nvidia использовала решение для шумоподавления с пространственно-временной дисперсионной фильтрацией (SVGF) для трассировки лучей в реальном времени. Его заменил Nvidia Real-time Denoiser (NRD), который может работать как с малым количеством лучей до 0,5 или 1 луча на пиксель (rpp), так и с диффузными, зеркальными тенями и тенями от бесконечных источников света. Планируется, что NRD обеспечит производительность на 50% выше, чем шумоподавление на основе SVGF.

 Похоже, что Blackwell интегрирует шумоподавление непосредственно как часть конвейера RT, что теоретически должно помочь повысить производительность RT, особенно при трассировке пути.

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 В том же видео RedGamingTech рассказывает, как RDNA 4 Navi 41 от AMD может работать в 2 раза быстрее, чем RDNA 3 Navi 31, со значительно улучшенной производительностью на ватт.

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