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Yeston представила собственные модели Radeon RX 7900 SAKURA
Видеокарты имеют интересную систему охлаждения с технологией SUGAR
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 Компания Yeston анонсировала кастомные модели графических карт Radeon RX 7900 SAKURA, показав их во всех подробностях.

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 Китайские СМИ сообщают, что Yeston RX 7900 SAKURA использует новый метод производства для данной серии видеокарт, что значительно повышает долговечность конструкции, благодаря сочетанию литья под давлением, горячему тиснению и лазерному травлению. Принт на кожухе системы охлаждения можно удалить или заменить, если компания позже предложит новый графический дизайн. Похожую идею предлагает PowerColor, но в этом случае она применима только к бэкплейтам.

 Видеокарта имеет стандартную в последние годы систему охлаждения с тремя вентиляторами, каждый из которых имеет свой цвет. Этот кулер официально известен технологией рассеивания тепла под названием SUGAR, что с буржуйского переводится, как "сахар".

 Привлекать внимание должен не только дизайн кулера видеокарты. Компания приложила большие усилия, чтобы создать такую же красивую упаковку, как и сама карта. Однако неясно, как был одобрен дизайн Yeston, поскольку он абсолютно не соответствует рекомендациям AMD к упаковке и логотипу.

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 Графические карты Yeston SAKURA включают модели RX 7900 XTX и RX 7900 XT. Обе карты теперь появились в официальном китайском магазине JD по цене 7999 юаней (около 1147 долларов) и 7399 юаней (около 1060 долларов) соответственно. На момент написание новости обе модели уже были распроданы.

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