Все версии ноутбука от HP получат ещё невыпущенный процессор Intel Core i7-13700HX

Согласно списку продуктов, представленному сегодня инсайдером @momomo_us, HP готовит как минимум шесть различных ноутбуков HP Omen с различными конфигурациями системной памяти, внутренней памяти и графики. Эти ноутбуки будут оснащены еще не выпущенной серией процессоров Intel Core-HX 13-го поколения, которая считается гибридом между настольными и мобильными процессорами. Кроме того, все они предположительно оснащены графическими картами GeForce RTX 40.

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Ноутбуки HP Omen 17 2023 модельного года:

- CM2007NQ/CM2005NQ: Core i7-13700HX и RTX 4060 8GB;

- CM2001NQ: Core i7-13700HX и RTX 4070 8GB;

- CK2007NQ/CK2004NQ: Core i7-13700HX и RTX 4080 12GB;

- CK2001NQ: Core i7-13700HX и RTX 4090 16GB.

Каждый из этих ноутбуков будет оснащен одним и тем же процессором под названием Core i7-13700HX. Более ранние утечки показали, что этот процессор имеет 16 ядер, что в данном случае означает 8 производительных ядер и 8 эффективных ядер. Сообщается также, что этот процессор разгоняется до 5,0 ГГц.

Что касается графики, то слухи ходят уже несколько месяцев, но пока ничего конкретного неизвестно. Однако, если представленный список верный, можно предположить некоторые названия моделей. Давно ходили слухи, что флагманская видеокарта RTX 40 может называться либо RTX 4080 Ti, либо RTX 4090. С большой долей вероятности речь идет о втором варианте. Эта модель получит 16 ГБ видеопамяти, столько же, сколько текущий флагман на базе архитектуры Ampere RTX 3080 Ti.

Продавец также подтверждает спецификации VRAM для каждого из трех оставшихся графических процессоров. RTX 4080 получает 12 ГБ памяти, а RTX 4070 и RTX 4060 получат 8 ГБ.

К сожалению утечка не содержит никаких подробностей об этих моделях, таких как частоты или количество ядер CUDA, но ожидается, что скоро появятся различные реализации графических процессоров AD103, AD104, AD106 и AD107 для ноутбуков. Также сообщается, что высокопроизводительные мобильные карты имеют TGP до 175 Вт и поддержку технологии NVIDIA Dynamic Boost.

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Если говорить о дате выхода, то ранее сообщалось, что мобильные видеокарты RTX 40 будут представлены 3 января.