Это на день раньше, чем карты должны поступить в продажу

Как сообщает портал HardwareLuxx, первые результаты оценки производительности графических процессоров серии Radeon 7900 будут опубликованы 12 декабря. То есть это произойдет за день до официального запуска, что является хорошей новостью. Это позволяет каждому заинтересованному пользователю ознакомиться с новой архитектурой AMD до того, как начнётся продажа новых видеокарт AMD, а значит сделать правильный для себя выбор, ещё до поступления RX 7900 в официальную продажу.

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Снятие запрета на обзоры распространяется на обе модели: Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT, но доступность видеокарт собственного дизайна от партнеров AMD остаётся загадкой. Как говорилось вчера, только одна компания подтвердила наличие видеокарт Radeon 7900 собственного дизайна.

Серия AMD Radeon RX 7900 основана на графическом процессоре Navi 31, имеющем в конфигурации для Radeon RX 7900 XTX 6144 потоковых процессора. Согласно официальной информации, флагманская карта на архитектуре RDNA3 должна конкурировать с новейшим графическим процессором NVIDIA RTX 4080.

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Карты AMD занимают гораздо меньше места в корпусе, потребляют меньше энергии и используют стандартные 8-контактные разъемы питания, но, что более важно, они значительно дешевле. Если соотношение производительности и стоимости новинок будет в пользу AMD, то карты ждет несомненный успех, при условии их широкой доступности.