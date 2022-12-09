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Обзоры AMD Radeon RX 7900 будут опубликованы 12 декабря
Это на день раньше, чем карты должны поступить в продажу
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

 Как сообщает портал HardwareLuxx, первые результаты оценки производительности графических процессоров серии Radeon 7900 будут опубликованы 12 декабря. То есть это произойдет за день до официального запуска, что является хорошей новостью. Это позволяет каждому заинтересованному пользователю ознакомиться с новой архитектурой AMD до того, как начнётся продажа новых видеокарт AMD, а значит сделать правильный для себя выбор, ещё до поступления RX 7900 в официальную продажу.

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 Снятие запрета на обзоры распространяется на обе модели: Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT, но доступность видеокарт собственного дизайна от партнеров AMD остаётся загадкой. Как говорилось вчера, только одна компания подтвердила наличие видеокарт Radeon 7900 собственного дизайна.

 Серия AMD Radeon RX 7900 основана на графическом процессоре Navi 31, имеющем в конфигурации для Radeon RX 7900 XTX 6144 потоковых процессора. Согласно официальной информации, флагманская карта на архитектуре RDNA3 должна конкурировать с новейшим графическим процессором NVIDIA RTX 4080.

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<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

 Карты AMD занимают гораздо меньше места в корпусе, потребляют меньше энергии и используют стандартные 8-контактные разъемы питания, но, что более важно, они значительно дешевле. Если соотношение производительности и стоимости новинок будет в пользу AMD, то карты ждет несомненный успех, при условии их широкой доступности.

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