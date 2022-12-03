Сравнительное тестирование проводилось в разрешении FullHD и 1440p

Hardware Unboxed сообщил в общих чертах о производительности новой версии видеокарты RTX 3060 с 8 ГБ памяти, которую NVIDIA анонсировала в прошлом месяце вместе с новой RTX 3060 Ti. В то время как последняя получила обновление видеопамяти, RTX 3060 8 ГБ имеет на 4 ГБ видеопамяти меньше, чем оригинальная RTX 3060, а также более узкую 128-битную шину памяти. В результате RTX 3060 8 ГБ может похвастаться пропускной способностью памяти 240 ГБ/с, что составляет две трети оригинальной RTX 3060. Неудивительно, что новая RTX 3060 отстает от своего старшего брата в тестах, несмотря на тот же графический процессор GA106.

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Согласно информации Hardware Unboxed, разница между двумя моделями в некоторых играх сильно различается. Как показано на YouTube канале в видео ниже, производительность RTX 3060 8 ГБ в некоторых современных играх ААА уровня, таких как Dying Light 2, на 35 % хуже, чем у оригинальной RTX 3060 в разрешении 1080p. Похожий разрыв существует и при разрешении 1440p. Hardware Unboxed использовал эти разрешения, чтобы видеопамять не была узким местом.

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Несмотря на то, что NVIDIA имеет полное право выпустить урезанную RTX 3060, варианты с 8 ГБ и 12 ГБ в настоящее время продаются на многих рынках примерно по одинаковой цене. Ни NVIDIA, ни ее партнеры не сделали ничего для информирования потребителей о том, какую модель они покупают. Вместо этого обе модели имеют одинаковую торговую марку, хотя название RTX 3050 Ti можно было бы использовать абсолютно оправдано для новой видеокарты.