Такая информация появилась сегодня в профильных средствах информации

Видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT RDNA3 дебютируют 13 декабря 2022 года. Именно тогда все желающие смогут приобрести видеокарты по рекомендованной розничной цене 999 долларов за RX 7900 XTX и 899 долларов за RX 7900 XT. Однако это будут только графические карты эталонного дизайна произведенные AMD. Согласно отчету Board Channels, с которым ознакомился ресурс Wccftech, видеокарты Radeon RX 7900 от партнеров AMD с нестандартным дизайном выйдут на рынок через одну или две недели после официального запуска продаж 13 декабря, что означает период между 20 и 27 декабря.

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В отличие от эталонных графических карт NVIDIA Founders Edition, которые продаются исключительно под маркой NVIDIA, карты эталонного дизайна AMD также продаются ее партнерами с минимальной или полностью отсутствующей партнерской маркировкой. Послепродажная поддержка, включая гарантию на продукцию, относящуюся к конкретному бренду, осуществляется самими компаниями-партнерами. Карты с нестандартным дизайном, разработанные партнерами AMD имеют не только собственную систему охлаждения, но и измененную печатную плату, а также зачастую заводской. Но будущим покупателям также стоит быть готовыми и к более высокой стоимости кастомных карт.

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