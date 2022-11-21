Новинка от Qualcomm станет достойным соперником чипу A16 Bionic от Apple

На прошлой неделе Qualcomm представила новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2. В то время как Snapdragon 8 Gen 1 производился на техпроцессе Samsung 4LPX, новый чип основан на улучшенном техпроцессе N4P от TSMC. Это роднит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с Apple A16 Bionic с точки зрения используемой технологии, но тесты, проведенные на эталонной платформе, доказывают, что он еще быстрее.

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Эталонная платформа, предоставленная Qualcomm для тестирования нового чипсета, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Однако производитель не указал тип памяти и хранилища, поэтому они могли использовать как LPDDR4x или LPDDR5x, так и хранилище UFS 3.1 или UFS 4.0. Устройство было оснащено аккумулятором емкостью 3550 мАч, весьма посредственными камерами разрешением 15 Мп и 12,9 Мп, а также сканером отпечатков пальцев. Очевидно, что ни одна из этих характеристик и функций не влияет на показатели производительности чипсета. Во время тестирования устройство работало на 64-разрядной версии Android 13 с API Vulkan 1.3 и OpenGL ES 3.2, а за графику отвечал процессор Adreno 740.

Android Authority получил от Qualcomm список результатов тестов нового чипа и смог подтвердить некоторые из них. Однако им не удалось запустить все тесты за время, проведенное с устройством на Snapdragon Tech Summit 2022. Ниже представлены результаты, которые удалось получить на тестовой платформе.

Результаты, полученные PCMag, имеют близкие значения:

Geekbench 5: 1489 одноядерная производительность и 5178 многоядерная производительность;

AnTuTu: 1 282 795;

GFXBench: Aztec Ruins Vulkan High Tier Offscreen: 65.

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Хотя и PCMag, и Android Authority не смогли провести полный набор тестов для проверки заявлений Qualcomm, результаты, которые им удалось получить, доказывают, что Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 является самым быстрым мобильным процессором, представленным на данный момент. Реальная производительность будет во многом зависеть от охлаждения, типа памяти и хранилища, а также от параметров дисплея конкретного смартфона.