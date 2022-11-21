Об этом свидетельствует собранная Moore’s Law Is Dead статистика продаж RTX 4080

На прошлой неделе появилось сообщение, что стартовый запас видеокарт GeForce RTX 4080 потенциально вдвое меньше стартового запаса флагманской карты RTX 4090. Основываясь на таких слухах и прошлых выпусках графических процессоров, было логично предположить, что графические карты RTX 4080 будут быстро распроданы в день релиза, а затем появятся на различных торговых площадках по завышенным ценам. В то время как карты RTX 4080 от перекупщиков действительно поступили в продажу по абсурдным ценам, похоже, что покупатели сами не так сильно рвутся приобретать эти видеокарты.

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В последней информации о запасах RTX 4080 от Moore’s Law Is Dead утверждается, что у крупных розничных продавцов возникают проблемы с их продажей. Согласно одному источнику Moore’s Law Is Dead, ритейлер получил 90 карт RTX 4080 при запуске, но до 18 ноября у него оставалась половина из них. Тот же источник сообщает, что все 150 графических карт RTX 4090, которые они получили при запуске, были проданы в течение 24 часов.

Другой источник рассказывает похожую историю. Предположительно, розничный продавец получил в общей сложности 120 карт RTX 4080 в день выпуска, но продал менее 40. Для сравнения, в день открытия у продавца было 200 карт RTX 4090, которые были распроданы в тот же день. «RTX 4080 — отстой, дайте мне знать, когда у вас будет RTX 4090», — говорили некоторые из клиентов.

То же самое происходит за пределами, где один из крупных ритейлеров, у которого в первый день было примерно столько же карт RTX 4080, сколько и RTX 4090, не смог продать даже трети запаса.

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Таким образом, если эти слухи от Moore’s Law Is Dead хоть сколько-нибудь близки к правде, клиенты фактически избегают новинки от Nvidia. Хотя RTX 4080 значительно быстрее, чем RTX 3080 и даже RTX 3090 Ti, но цена в 1200 долларов для многих является решающим фактором. На это влияет тот факт, что AMD Radeon RX 7900 XTX появится менее чем через месяц с производительностью, которая может конкурировать с RTX 4080, но по значительно более низкой цене. Таким образом, пользователи, которые ищут видеокарту класса RTX 4080, могут подождать немного, чтобы сравнить модели от AMD и Nvidia, и только потом сделать окончательный выбор.