На прошлой неделе появилось сообщение, что стартовый запас видеокарт GeForce RTX 4080 потенциально вдвое меньше стартового запаса флагманской карты RTX 4090. Основываясь на таких слухах и прошлых выпусках графических процессоров, было логично предположить, что графические карты RTX 4080 будут быстро распроданы в день релиза, а затем появятся на различных торговых площадках по завышенным ценам. В то время как карты RTX 4080 от перекупщиков действительно поступили в продажу по абсурдным ценам, похоже, что покупатели сами не так сильно рвутся приобретать эти видеокарты.
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В последней информации о запасах RTX 4080 от Moore’s Law Is Dead утверждается, что у крупных розничных продавцов возникают проблемы с их продажей. Согласно одному источнику Moore’s Law Is Dead, ритейлер получил 90 карт RTX 4080 при запуске, но до 18 ноября у него оставалась половина из них. Тот же источник сообщает, что все 150 графических карт RTX 4090, которые они получили при запуске, были проданы в течение 24 часов.
Другой источник рассказывает похожую историю. Предположительно, розничный продавец получил в общей сложности 120 карт RTX 4080 в день выпуска, но продал менее 40. Для сравнения, в день открытия у продавца было 200 карт RTX 4090, которые были распроданы в тот же день. «RTX 4080 — отстой, дайте мне знать, когда у вас будет RTX 4090», — говорили некоторые из клиентов.
То же самое происходит за пределами, где один из крупных ритейлеров, у которого в первый день было примерно столько же карт RTX 4080, сколько и RTX 4090, не смог продать даже трети запаса.
Таким образом, если эти слухи от Moore’s Law Is Dead хоть сколько-нибудь близки к правде, клиенты фактически избегают новинки от Nvidia. Хотя RTX 4080 значительно быстрее, чем RTX 3080 и даже RTX 3090 Ti, но цена в 1200 долларов для многих является решающим фактором. На это влияет тот факт, что AMD Radeon RX 7900 XTX появится менее чем через месяц с производительностью, которая может конкурировать с RTX 4080, но по значительно более низкой цене. Таким образом, пользователи, которые ищут видеокарту класса RTX 4080, могут подождать немного, чтобы сравнить модели от AMD и Nvidia, и только потом сделать окончательный выбор.