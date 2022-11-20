Пока не ясно, будет ли младшая карта серии Radeon RX 7900 XT оснащаться такой же системой охлаждения

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Компания PowerColor стала вторым производителем после ASUS, которая показала собственные модели видеокарт серии Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX.

реклама

Графические карты PowerColor RX 7900 XT и XTX будут оснащены системами охлаждения с тремя вентиляторами, которые занимают более 3 слотов расширения в корпусе. Это новая итерация культовой серии PowerColor Red Devil, которая представляет собой самый высококлассный уровень карт компании.

В сообщении, размещенном компанией в социальных сетях, упоминается Devil 13. Раньше компания продавала карты Devi 13 в качестве своих флагманских моделей в серии видеокарт Radeon R9 300.

PowerColor не уточняет, является ли показанная выше карта RX 7900 XT или вариантом XTX, однако весьма вероятно, что обе модели будут использовать аналогичную, если не идентичную конструкцию системы охлаждения. Компания уже показывала графическую карту Devil пару недель назад, но тогда было неясно, что изображено на фотографии, задняя панель или кожух для варианта карты с жидкостной системой охлаждения.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Кроме того PowerColor также работает над серией карт Hellhound, как было подтверждено ранее на этой неделе. Обе серии должны выйти 13 декабря, когда будут официально выпущены видеокарты AMD Radeon 7900.