Для его использования может понадобиться другая видеокарта или помощь встроенной графики, а также обновление BIOS материнской платы

Видеокарта GeForce RTX 4080 только что поступила в продажу, а GeForce RTX 4090 недавно также попала на полки магазинов, однако NVIDIA уже выпустила обновление драйвера для оптимизации производительности GeForce RTX 4080, а также новую прошивку для обеих видеокарт. По словам NVIDIA, последняя устраняет ошибку, которую нельзя было исправить с помощью обычного обновления драйвера.

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В частности, новая прошивка предназначена для исправления ошибки GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 с отображением пустых экранов при загрузке системы, которая возникает до того, как драйвер дисплея становится активным. К счастью, NVIDIA упростила процесс применения обновления прошивки с помощью UEFI Firmware Update Tool v1.2 для обновления прошивки UEFI графического процессора.

В сообщении на форуме NVIDIA объясняет, что средство обновления прошивки определяет, применено ли уже самое последнее обновление прошивки, прежде чем предоставить возможность это сделать. Между прочим, NVIDIA предупреждает, что перед применением обновления прошивки для GeForce RTX 4080 или GeForce RTX 4090 нет ожидающих обновлений ОС. Если инструмент обновления не запускается, то NVIDIA советует попробовать следующие действия:

1. Убедитесь, что пользователь использует последнюю версию BIOS от поставщика материнской платы;

2. Изменить режим загрузки с UEFI на Legacy/CSM;

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3. Загрузиться, используя альтернативный графический процессор (дополнительную карту или встроенную графику).